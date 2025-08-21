Martín Lema abandona Aire Fresco y anuncia nuevo proyecto político

El senador se reunió con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que valoró que se “movilicen y vigoricen” las estructuras sectoriales de los blancos

El sector Aire Fresco del Partido Nacional venía desde hace meses en pausa pero en movimiento a la vez. Porque la agrupación estaba algo estática desde las elecciones nacionales, tras el proceso de las departamentales y la convención para elegir a las nuevas autoridades del partido. Y sin embargo, había actividad subterránea, rumores de reconfiguración de liderazgos en el espacio que supo ser el oficialista y hegemónico durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Desde esa plataforma se eyectó a la presidencia.

En las últimas semanas, el rumor de posibles cimbronazos en la agrupación ganó fuerza, se hizo más nítido. Búsqueda publicó el jueves 14 que para algunos de los dirigentes del sector habían quedado en evidencia los distintos estilos políticos de sus dos dirigentes más notorios: el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y del senador Martín Lema.

Una fuente del sector recordó incluso que hubo dirigentes afines a Lema, como el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, que no acompañaron la candidatura de Delgado a la presidencia del directorio. Y que se aguardaba por una reunión que podía ser clave entre Lema y Delgado.

El encuentro ocurrió en la tarde del martes 19. Lema se reunió con Delgado en su despacho de la sede blanca en la plaza Matriz. Y fueron los agentes de prensa del propio Lema los encargados de difundir públicamente algunos detalles de la reunión en la mañana del miércoles 20. “Conversaron sobre nuevos proyectos políticos, la importancia de un directorio fuerte y el desafío de volver a gobernar”, señalaba el escueto comunicado. Y agregaba que en esa instancia Lema le comunicó a Delgado sobre sus intenciones.

“Voy hacia un proyecto político nuevo que no es dentro de Aire Fresco”, dijo el senador blanco en declaraciones al programa Se arregla el mundo (Ola Stream). Insistió en que se trata de “algo nuevo”, pero no ofreció demasiadas pistas sobre fecha de lanzamiento o impronta del sector que está creando junto con su grupo de dirigentes. “Es armar algo nuevo, un proyecto que tiene que ser sólido”. Subrayó que no tiene “apuro” en hacer presentaciones, pero que tiene la “seriedad” suficiente para no ser anunciado “seis meses antes de una elección”. Lema puntualizó que mientras tanto no descarta formar una bancada parlamentaria propia. Y que busca que esto se traduzca en un “aporte constructivo” para “volver a gobernar”. Lema señaló que en la reunión se encontró con el “total apoyo” de Delgado. Y que piensa en un partido “con dinámica, donde haya emprendimientos” que “ayuden al objetivo de construir”.