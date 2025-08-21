  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    Martín Lema abandona Aire Fresco y anuncia nuevo proyecto político

    El senador se reunió con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que valoró que se “movilicen y vigoricen” las estructuras sectoriales de los blancos

    Álvaro Delgado y Martín Lema.

    Álvaro Delgado y Martín Lema.

    FOTO

    Adhoc- Javier Calvelo
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    El sector Aire Fresco del Partido Nacional venía desde hace meses en pausa pero en movimiento a la vez. Porque la agrupación estaba algo estática desde las elecciones nacionales, tras el proceso de las departamentales y la convención para elegir a las nuevas autoridades del partido. Y sin embargo, había actividad subterránea, rumores de reconfiguración de liderazgos en el espacio que supo ser el oficialista y hegemónico durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Desde esa plataforma se eyectó a la presidencia.

    En las últimas semanas, el rumor de posibles cimbronazos en la agrupación ganó fuerza, se hizo más nítido. Búsqueda publicó el jueves 14 que para algunos de los dirigentes del sector habían quedado en evidencia los distintos estilos políticos de sus dos dirigentes más notorios: el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y del senador Martín Lema.

    Una fuente del sector recordó incluso que hubo dirigentes afines a Lema, como el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, que no acompañaron la candidatura de Delgado a la presidencia del directorio. Y que se aguardaba por una reunión que podía ser clave entre Lema y Delgado.

    El encuentro ocurrió en la tarde del martes 19. Lema se reunió con Delgado en su despacho de la sede blanca en la plaza Matriz. Y fueron los agentes de prensa del propio Lema los encargados de difundir públicamente algunos detalles de la reunión en la mañana del miércoles 20. “Conversaron sobre nuevos proyectos políticos, la importancia de un directorio fuerte y el desafío de volver a gobernar”, señalaba el escueto comunicado. Y agregaba que en esa instancia Lema le comunicó a Delgado sobre sus intenciones.

    “Voy hacia un proyecto político nuevo que no es dentro de Aire Fresco”, dijo el senador blanco en declaraciones al programa Se arregla el mundo (Ola Stream). Insistió en que se trata de “algo nuevo”, pero no ofreció demasiadas pistas sobre fecha de lanzamiento o impronta del sector que está creando junto con su grupo de dirigentes. “Es armar algo nuevo, un proyecto que tiene que ser sólido”. Subrayó que no tiene “apuro” en hacer presentaciones, pero que tiene la “seriedad” suficiente para no ser anunciado “seis meses antes de una elección”. Lema puntualizó que mientras tanto no descarta formar una bancada parlamentaria propia. Y que busca que esto se traduzca en un “aporte constructivo” para “volver a gobernar”. Lema señaló que en la reunión se encontró con el “total apoyo” de Delgado. Y que piensa en un partido “con dinámica, donde haya emprendimientos” que “ayuden al objetivo de construir”.

    Consultado por Búsqueda, Delgado —que fundó Aire Fresco en 2009, junto con Luis Lacalle Pou— dijo que es bienvenido “todo lo que le sirva al partido para agrandar su base y que se movilice y vigorice” en sus estructuras sectoriales. “Lo tomé por la positiva”, afirmó Delgado, que subrayó que como presidente del directorio tiene que “cuidar la unidad del partido”.

    El “coqueteo” con el Herrerismo

    Si bien Lema se mostró cauto sobre sus próximos movimientos, algunos dirigentes blancos señalaron a Búsqueda su “afinidad” y “buena relación” con el Herrerismo, histórico sector de los blancos. Ni desde el entorno de Lema ni del Herrerismo se animan a descartar acuerdos futuros. El lunes 18, el excandidato a intendente por Montevideo fue recibido como un invitado de honor en una asamblea de la lista 71 de Montevideo en la sede del Partido Nacional. Lema tiene registrada a su nombre la lista 404 en Montevideo. Y cuenta con el apoyo de dirigentes, como el exministro del Interior Nicolás Martinelli y los diputados José Luis Satdjian y Juan José Olaizola.

