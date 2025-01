Médica personal confirmó diagnóstico adverso de José Mujica

La médica dio una conferencia de prensa este jueves, después de que Mujica declarara a Búsqueda que el cáncer había avanzado hasta un punto de no retorno. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo el exguerrillero y líder histórico del Movimiento de Participación Popular (MPP), quién gobernó Uruguay entre 2010 y 2015.