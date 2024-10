Oficialismo alerta por plebiscito de la seguridad social y el Frente Amplio mantiene el tema con bajo perfil

Sin mencionarla explícitamente, el mandatario aludió a la coalición de izquierdas para reclamarle que adopte una postura firme en contra de la papeleta por el Sí. “Si se sabe que no es beneficioso, que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema, hay que jugársela”, dijo, tras advertir que una eventual aprobación de la enmienda será “un flechazo directo al corazón de la confianza” en el país.

La última encuesta sobre el tema realizada por Factum, divulgada ese mismo martes en VTV, mostró un 51% a favor del Sí (32% “seguro” y 19% “probablemente”), frente a un 42% de la población que no acompañaría la propuesta plebiscitaria. Ese porcentaje de apoyo confirma una tendencia de caída (desde 66% en marzo-abril a 61% en mayo-junio y a 53% en julio-agosto); para ser aprobada, la papeleta debe lograr al menos la mitad más uno del número de votos que se emitan en la elección nacional.

Preguntado por periodistas, el candidato Yamandú Orsi cuestionó a Lacalle Pou por haber prometido en la anterior campaña electoral que no subiría la edad mínima de jubilación y no cumplir, al elevarla de 60 a 65 años con la reforma aprobada en 2023, y por asegurar que deberían aumentarse los impuestos si se aprueba el plebiscito del PIT-CNT. “Es demasiado temerario que un presidente de la República haga ese tipo de aseveraciones. Quizá en el abanico de herramientas que él tiene es lo suficientemente limitado como para no imaginarse otra cosa”, declaró el presidenciable.

Fuentes políticas frenteamplistas aseguraron a Búsqueda que está resuelto seguir con la estrategia de darle un bajo perfil al asunto del plebiscito. Otro informante dijo que, en el caso de la candidata a la vicepresidencia Carolina Cosse, ella “no va a cambiar un ápice” su actitud en el campaña.

El FA dio libertad de acción a sus simpatizantes, aunque los integrantes de la fórmula y los sectores mayoritarios son contrarios a la papeleta.

El miércoles 2, en una conferencia de prensa, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, criticó a Lacalle Pou por haber dado un “discurso falaz, manipulador” y que “apela al miedo y el terror de la gente”. El dirigente invitó al presidente a que debata con un representante de la campaña “Afirmá tus derechos”.