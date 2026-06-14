  • Cotizaciones
    lunes 15 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Murió 'Chichito' Cabral, corazón rítmico del candombe beat

    El percusionista uruguayo integró El Kinto y Totem, banda a la que bautizó, y creó varios clásicos del movimiento que fusionó el candombe con el rock.

    Mario Chichito Cabral (1936-2026)

    Mario 'Chichito' Cabral (1936-2026)

    FOTO

    Serie 'Historia de la Música Popular Uruguaya'
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Fue el percusionista de El Kinto y de Totem. Fue uno de los protagonistas del candombe beat. Fue el compositor de Don Pascual, Días de esos y Orejas, entre otras canciones emblemas de aquel movimiento. Fue uno de los creadores, junto a Eduardo Mateo, del toco, estilo de percusión simple y singular, que define una rítmica novedosa de la canción uruguaya. Y la leyenda dice que fue uno de los pocos uruguayos que vio a los Beatles en Hamburgo, y que influenció a los Rolling Stones para dotar a Sympathy for the Devil de un ritmo latino, y de su percusión con congas.

    El sábado 13 murió en Montevideo Mario Chichito Cabral, uno de los más célebres percusionista de la música uruguaya. Tenía 89 años y desde hacía más de seis permanecía recluido en su casa, profundamente deprimido por la muerte de su hijo, el artista urbano Plef, asesinado en Punta Gorda en 2019 por pintar un muro.

    Embed - Orejas

    En un emotivo texto en Instagram, Ruben Rada lo definió como “un amigo, un maravilloso personaje”. Saludó a sus seres queridos y agregó: “Chichito fue muy importante en la música uruguaya”. Rada menciona la innovación instrumental que comparte con Chichito, de la que son pioneros en Uruguay: “Juntos empezamos a usar las tumbadoras para tocar candombe-rock”.

    Leé además

    Selva Almada. 
    Libros

    Selva Almada: “Tengo mucho más que ver con un trabajador de la construcción que con un intelectual”

    Por Federica Ham
    Marjane Satrapi (1969-2026).
    Obituario

    Marjane Satrapi: la ferviente voz iraní que se hizo viñeta

    Por Pablo Staricco

    Sobre el nombre de la banda que revolucionó el rock uruguayo a inicios de los años 70, Rada comentó: “El nombre lo puso él. Estábamos en un boliche, buscando nombre, y Chichito saltó: ¡Totem! Después nos explicó: “Todos Tenemos Música”.

    Embed - Don Pascual

    También se refirió a la supuesta vinculación entre Cabral y los Stones: “Dicen que cuando Chichito estaba viviendo en Hamburgo, andana por todos lados con su bongó (porque no se fiaba de dejarlo en el lugar donde se quedaba), y un día fue a un club nocturno a ver una banda que ensayaban y el vocalista le pidió si podía hacer una base latina para un tema que estaban probando… ¡y parece que esa banda eran los Rolling Stones!”.

    Finalmente, expresó su afecto por su amigo con un párrafo lleno de emoción: “Encontrarse con Chichito en cualquier lado siempre era una fiesta. Podría hablar horas y horas de Chichito, pero hoy toca despedirte, hermano, con el amor de siempre. Gracias por todo, Chichito. Todos tenemos música”.

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Las crisis bancarias de los últimos 60 años y un sistema “sólido” pero con “desafíos significativos”

    Por Ismael Grau
    Parlamento

    “No podés abrir un frente interno” en el Frente Amplio, planteó Valdomir, sino que “tenés que cerrar filas”

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Autoridades del BPS advirtieron límite “difuso” con el proxenetismo en proyectos sobre trabajo sexual

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Colorado

    Se reactiva Prosecretaría de Género del Partido Colorado con la paridad como objetivo central

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Imagen de un billete de dólares y una moneda de pesos uruguayos.

    El Banco Central pisa el acelerador en su plan de desdolarización con dos nuevas medidas

    Por Redacción Búsqueda
    Mario Chichito Cabral (1936-2026)
    Video

    Murió 'Chichito' Cabral, corazón rítmico del candombe beat

    Por Redacción Búsqueda
    Votación en el proceso electoral de 2024

    ¿Un error de diseño?

    Por Guillermo Draper
    Jorge Milburn.

    El uruguayo que pasó de instalar cargadores para Tesla a compartir reuniones con Elon Musk

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires