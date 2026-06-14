Murió 'Chichito' Cabral, corazón rítmico del candombe beat

Fue el percusionista de El Kinto y de Totem. Fue uno de los protagonistas del candombe beat. Fue el compositor de Don Pascual, Días de esos y Orejas, entre otras canciones emblemas de aquel movimiento. Fue uno de los creadores, junto a Eduardo Mateo, del toco, estilo de percusión simple y singular, que define una rítmica novedosa de la canción uruguaya. Y la leyenda dice que fue uno de los pocos uruguayos que vio a los Beatles en Hamburgo, y que influenció a los Rolling Stones para dotar a Sympathy for the Devil de un ritmo latino, y de su percusión con congas.
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El sábado 13 murió en Montevideo Mario Chichito Cabral, uno de los más célebres percusionista de la música uruguaya. Tenía 89 años y desde hacía más de seis permanecía recluido en su casa, profundamente deprimido por la muerte de su hijo, el artista urbano Plef, asesinado en Punta Gorda en 2019 por pintar un muro.
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En un emotivo texto en Instagram, Ruben Rada lo definió como “un amigo, un maravilloso personaje”. Saludó a sus seres queridos y agregó: “Chichito fue muy importante en la música uruguaya”. Rada menciona la innovación instrumental que comparte con Chichito, de la que son pioneros en Uruguay: “Juntos empezamos a usar las tumbadoras para tocar candombe-rock”.
Sobre el nombre de la banda que revolucionó el rock uruguayo a inicios de los años 70, Rada comentó: “El nombre lo puso él. Estábamos en un boliche, buscando nombre, y Chichito saltó: ¡Totem! Después nos explicó: “Todos Tenemos Música”.
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También se refirió a la supuesta vinculación entre Cabral y los Stones: “Dicen que cuando Chichito estaba viviendo en Hamburgo, andana por todos lados con su bongó (porque no se fiaba de dejarlo en el lugar donde se quedaba), y un día fue a un club nocturno a ver una banda que ensayaban y el vocalista le pidió si podía hacer una base latina para un tema que estaban probando… ¡y parece que esa banda eran los Rolling Stones!”.
Finalmente, expresó su afecto por su amigo con un párrafo lleno de emoción: “Encontrarse con Chichito en cualquier lado siempre era una fiesta. Podría hablar horas y horas de Chichito, pero hoy toca despedirte, hermano, con el amor de siempre. Gracias por todo, Chichito. Todos tenemos música”.