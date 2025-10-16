Orsi viaja a Italia y tendrá un encuentro con Giorgia Meloni

El presidente Yamandú Orsi partió el miércoles 15 rumbo a Italia, donde se reunirá con el papa León XIV, con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, con el presidente de ese país, Sergio Mattarella, y también tendrá un encuentro con la primera ministra, Giorgia Meloni.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Orsi tiene previsto participar a primera hora de este jueves en el octogésimo aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde también realizará un discurso. Además, aseguraron fuentes de Cancillería a Búsqueda, está previsto que el mandatario tenga un breve encuentro con Meloni, en el que intercambiará sobre la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Tras ese diálogo, Orsi participará en un almuerzo de trabajo con el presidente de Italia. Para finalizar su jornada, se reunirá con el alcalde de Roma.
Al día siguiente, el mandatario será recibido en el Vaticano por el papa León XIV, a quien invitará a visitar Uruguay en una eventual próxima gira de este por Latinoamérica. Finalmente, mantendrá un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín.
El mandatario viaja acompañado por el canciller, Mario Lubetkin, quien ya está en Europa, donde se ha reunido con varias autoridades de la Unión Europea para hablar del acuerdo con el Mercosur. Con las negociaciones terminadas, la Comisión Europea inició el proceso para conseguir su firma y posterior ratificación por el Parlamento del bloque.