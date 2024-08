Partido Basta Ya "tambalea" por falta de convencionales para aprobar la fórmula

En el canal de difusión de WhatsApp del partido, el propio Bonica —fundador y director del semanario El Bocón— señaló que, si no logra reunir más de 251 convencionales en el encuentro partidario fijado el domingo 11 de agosto a las 14 horas en el club de bochas Los 33, en Malvín Norte, “se termina la ilusión de lograr un cambio”.

Ahí está el problema de Basta Ya: “Tengo votantes, pero 130 en Salto, 79 en Rivera, 93 en Canelones, son gente humilde, jubilados, guardias de seguridad. Muchos me dicen: ‘ese día trabajo’, ‘no tengo plata’, ‘no tengo cómo ir’. Y en política, si no tenés plata, no podés salir adelante”, contó Bonica, señalando que esto lo viven varios partidos debutantes en estas lides, cinco en 2024.