  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Partido Colorado busca la mejor forma de ejercer la oposición en Montevideo, sin emular a los “tirabombas”

    El intendente Mario Bergara fue recibido por el CED y resaltó la importancia de crear un “puente de diálogo” que ya “visualizaba”

    El intendente de Montevideo, Mario Bergara, recorre la sede colorada con autoridades del Comité Ejecutivo Departamental montevideano.

    El intendente de Montevideo, Mario Bergara, recorre la sede colorada con autoridades del Comité Ejecutivo Departamental montevideano.

    FOTO

    Gentileza Partido Colorado
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    “Simbólicamente, es muy importante instalar un puente de diálogo”, dijo el lunes 6 el intendente de Montevideo, Mario Bergara, luego de ser recibido por el Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado. Ese puente, añadió en rueda de prensa, era algo que se “visualizaba”.

    Minutos antes, la secretaria general del CED montevideano, María Eugenia Roselló, expresó que “el Partido Colorado está trabajando fuertemente en el territorio” y que Montevideo “está sobrediagnosticado y necesita soluciones reales para los vecinos”. En ese escenario, el partido puede ser “el nexo con la autoridad departamental”, afirmó también la secretaria de la Cámara de Senadores.

    Leé además

    Sala del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado
    Oposición

    El Partido Colorado busca “profesionalizarse” con una empresa de comunicación y una comisión de planificación

    Por Leonel García
    Sala de conferencias del Partido Colorado
    Interna partidaria

    Unir para Crecer marca su impronta en el órgano ejecutivo del Partido Colorado

    Por Redacción Búsqueda

    Las declaraciones tienen como trasfondo la forma en que el Partido Colorado, que tiene un solo edil en la Junta Departamental de Montevideo, Federico Paganini, electo bajo el lema Coalición Republicana, planea ejercer la oposición en la capital. Entrevistado por Búsqueda en agosto, Paganini había afirmado que si bien el intendente Bergara se iba a “aburrir de recibir pedidos de informes” suyos, le tendía la mano diciendo que el partido va “a estar a la orden para negociar en todo lo que haga a Montevideo más sostenible, más habitable y menos desigual”.

    Paganini fue uno de los cuatro ediles opositores que aportó su voto en setiembre en la Junta para permitirle a la intendencia solicitar una línea de crédito de US$ 60 millones al Banco República. Desde el oficialismo se tomó nota de esa actitud, sobre todo en momentos en que la Intendencia de Montevideo presenta números rojos y requiere mayorías especiales en caso de que necesite solicitar otros préstamos.

    “El partido nunca supo ser oposición en Montevideo. Creo que nunca se tomó en serio serlo. Lo que sí se hizo fue intentar emular a ediles nacionalistas ‘tirabombas‘”, dijo Paganini a Búsqueda luego del encuentro con Bergara, en el que participó junto con sus suplentes. El encuentro también contó con la presencia de cuatro diputados colorados por Montevideo: Felipe Schipani y Elianne Castro, de Unir para Crecer, y Carlos Rydström y Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay. “Para crecer, Montevideo precisa que el Partido Colorado sea una oposición constructiva. De esa forma también crece el partido”, agregó.

    En el encuentro, en el que representantes de la intendencia y colorados coincidieron en señalar que la limpieza, el tránsito, la seguridad vial y la iluminación son preocupaciones generalizadas de los vecinos, según Paganini, Bergara “deslizó” la posibilidad de que la comuna le pida a la Junta autorización para un nuevo crédito para “veredas y asfaltado de calles” (la solicitud anterior era para darle caja a la comuna a corto plazo). Para esto último se necesitarían mayorías especiales, 21 votos, que el Frente Amplio (FA) no tiene.

    El FA cuenta con 17 ediles, contra 14 de la Coalición Republicana.

    Al momento, no está prevista una instancia similar del intendente Bergara con autoridades del Partido Nacional.

    Cruzados

    La mano alzada de Paganini en agosto fue motivo de un cruce en la interna colorada. El mismo día en que ese crédito se votaba en la Junta, la bancada de Diputados de Vamos Uruguay por Montevideo, junto con la excandidata a la intendencia Virginia Cáceres, hoy prosecretaria de la Cámara de Representantes, emitió un comunicado en el que manifestaba “con absoluta claridad su firme posición en contra” a la aprobación de esa línea de crédito.

    Desde Unir para Crecer, sector liderado por el senador Andrés Ojeda, al que pertenecen Roselló y Paganini, mayoritario en el CED y en la Convención Departamental, se señala que Vamos Uruguay, el otro grupo colorado de peso, está intentando montar “una orgánica departamental paralela”. En esas filas molestó una reunión que Vamos Uruguay realizó en el anexo del Palacio Legislativo el sábado 13 de setiembre con toda la dirigencia de Montevideo, en la que participó su principal referente, el senador Pedro Bordaberry, sus cuatro diputados por Montevideo y Cáceres, quien impulsa la creación del Centro de Estudios Montevideanos.

    “El sector quiere trabajar a nivel departamental, trabajar en territorio y fortalecer su estructura, pero de la mano de la orgánica partidaria”, dijo a Búsqueda el diputado Rydström. Sobre la diferencia en la votación en la Junta en el mes de setiembre, señaló que fue algo puntual y no fruto de la necesidad de impulsar una oposición “distinta”: “Solo queríamos dejar en claro que no nos sentimos representados”.

    Distintos observadores de la interna colorada perciben la paradoja de que, mientras en el Legislativo nacional Vamos Uruguay es visto como más “dialoguista” con el oficialismo, en Montevideo es Unir para Crecer quien tiende los “puentes” con el Ejecutivo departamental.

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Entrevista

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales