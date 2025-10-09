Partido Colorado busca la mejor forma de ejercer la oposición en Montevideo, sin emular a los “tirabombas”

“Simbólicamente, es muy importante instalar un puente de diálogo”, dijo el lunes 6 el intendente de Montevideo, Mario Bergara, luego de ser recibido por el Comité Ejecutivo Departamental ( CED ) del Partido Colorado . Ese puente, añadió en rueda de prensa, era algo que se “visualizaba”.

Minutos antes, la secretaria general del CED montevideano, María Eugenia Roselló, expresó que “el Partido Colorado está trabajando fuertemente en el territorio” y que Montevideo “está sobrediagnosticado y necesita soluciones reales para los vecinos”. En ese escenario, el partido puede ser “el nexo con la autoridad departamental”, afirmó también la secretaria de la Cámara de Senadores.

Las declaraciones tienen como trasfondo la forma en que el Partido Colorado, que tiene un solo edil en la Junta Departamental de Montevideo, Federico Paganini , electo bajo el lema Coalición Republicana, planea ejercer la oposición en la capital. Entrevistado por Búsqueda en agosto, Paganini había afirmado que si bien el intendente Bergara se iba a “aburrir de recibir pedidos de informes” suyos, le tendía la mano diciendo que el partido va “a estar a la orden para negociar en todo lo que haga a Montevideo más sostenible, más habitable y menos desigual”.

Paganini fue uno de los cuatro ediles opositores que aportó su voto en setiembre en la Junta para permitirle a la intendencia solicitar una línea de crédito de US$ 60 millones al Banco República. Desde el oficialismo se tomó nota de esa actitud, sobre todo en momentos en que la Intendencia de Montevideo presenta números rojos y requiere mayorías especiales en caso de que necesite solicitar otros préstamos.

“El partido nunca supo ser oposición en Montevideo. Creo que nunca se tomó en serio serlo. Lo que sí se hizo fue intentar emular a ediles nacionalistas ‘tirabombas‘”, dijo Paganini a Búsqueda luego del encuentro con Bergara, en el que participó junto con sus suplentes. El encuentro también contó con la presencia de cuatro diputados colorados por Montevideo: Felipe Schipani y Elianne Castro, de Unir para Crecer, y Carlos Rydström y Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay. “Para crecer, Montevideo precisa que el Partido Colorado sea una oposición constructiva. De esa forma también crece el partido”, agregó.

En el encuentro, en el que representantes de la intendencia y colorados coincidieron en señalar que la limpieza, el tránsito, la seguridad vial y la iluminación son preocupaciones generalizadas de los vecinos, según Paganini, Bergara “deslizó” la posibilidad de que la comuna le pida a la Junta autorización para un nuevo crédito para “veredas y asfaltado de calles” (la solicitud anterior era para darle caja a la comuna a corto plazo). Para esto último se necesitarían mayorías especiales, 21 votos, que el Frente Amplio (FA) no tiene.

El FA cuenta con 17 ediles, contra 14 de la Coalición Republicana.

Al momento, no está prevista una instancia similar del intendente Bergara con autoridades del Partido Nacional.

Cruzados

La mano alzada de Paganini en agosto fue motivo de un cruce en la interna colorada. El mismo día en que ese crédito se votaba en la Junta, la bancada de Diputados de Vamos Uruguay por Montevideo, junto con la excandidata a la intendencia Virginia Cáceres, hoy prosecretaria de la Cámara de Representantes, emitió un comunicado en el que manifestaba “con absoluta claridad su firme posición en contra” a la aprobación de esa línea de crédito.

Desde Unir para Crecer, sector liderado por el senador Andrés Ojeda, al que pertenecen Roselló y Paganini, mayoritario en el CED y en la Convención Departamental, se señala que Vamos Uruguay, el otro grupo colorado de peso, está intentando montar “una orgánica departamental paralela”. En esas filas molestó una reunión que Vamos Uruguay realizó en el anexo del Palacio Legislativo el sábado 13 de setiembre con toda la dirigencia de Montevideo, en la que participó su principal referente, el senador Pedro Bordaberry, sus cuatro diputados por Montevideo y Cáceres, quien impulsa la creación del Centro de Estudios Montevideanos.

“El sector quiere trabajar a nivel departamental, trabajar en territorio y fortalecer su estructura, pero de la mano de la orgánica partidaria”, dijo a Búsqueda el diputado Rydström. Sobre la diferencia en la votación en la Junta en el mes de setiembre, señaló que fue algo puntual y no fruto de la necesidad de impulsar una oposición “distinta”: “Solo queríamos dejar en claro que no nos sentimos representados”.

Distintos observadores de la interna colorada perciben la paradoja de que, mientras en el Legislativo nacional Vamos Uruguay es visto como más “dialoguista” con el oficialismo, en Montevideo es Unir para Crecer quien tiende los “puentes” con el Ejecutivo departamental.