Unir para Crecer marca su impronta en el órgano ejecutivo del Partido Colorado

“Cuando el CEN se expresa, no lo hace en nombre de ningún sector. El CEN habla por el Partido Colorado”, dijo a Búsqueda Gonzalo Arias, quien esta semana ocupó el cargo rotativo de presidente del órgano ejecutivo. El dirigente agregó que las decisiones, como esta declaración, se toman por “consenso” y no por votación. “Tratamos de no ir a votaciones donde cada sector tenga que tomar posición, históricamente ha sido así”, afirmó.

En esa misma nota aludieron a otro organismo interno, la Agrupación Nacional de Gobierno —integrada por los miembros colorados de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además del CEN—, como el “ámbito previsto” para la acción parlamentaria, limitando el accionar del CEN.

El prosecretario general del CEN, Ariel Hunter, de Vamos Uruguay, reconoció a Búsqueda que su sector se ha sentido incómodo en ese ámbito, sin que pueda prevalecer un punto de vista propio. “Al revés de lo que pasa en el Parlamento, acá no tenemos mayoría. A veces hay que sacar fuerza de abajo de las piedras, porque el partido tiene que funcionar. Sin democracia no hay partido y soy muy respetuoso del partido”. Por suerte, añadió, todavía no se ha tratado un tema de esos que “divida las aguas”. No sabe qué pasará en ese caso.

Otros integrantes de Vamos Uruguay en el CEN —tiene seis de 15, sin contar a Amen— sienten que esas fuerzas flaquean. “Sinceramente, nos queremos ir corriendo”, dijo a Búsqueda uno de ellos. Los cuestionamientos en estos casos no van solo hacia Unir para Crecer —a quienes les critican, incluso, que han sido hasta ahora los únicos usuarios de la sala de conferencias, “que les quedó linda para el informativo del mediodía de los lunes”—, sino a los propios: “Los parlamentarios creen que todo pasa por el Parlamento, y acá nos dejaron solos”, señaló la fuente.

De todos los integrantes del CEN, Marcelo Caporale es el único que fue electo por fuera de la “lista de unidad” que trabajosamente confeccionaron Unir para Crecer y Vamos Uruguay a fines del año pasado. “Unir intenta utilizar a la institución Partido Colorado como su propia voz. Eso lo hacen para hacer de contrapeso al poder real, que está en el Parlamento”, dijo a Búsqueda.

Caporale, hoy líder del sector Paso a Paso, integró hasta las elecciones Tercera Vía, el grupo del senador Gustavo Zubía, aliado de Ojeda. Hoy está muy lejos de ese lugar. “Ojeda no entendió que, sin dejar de ser líder de su sector, ahora está liderando la institución partidaria, y no puede ejercer ese rol como si fuera un señor feudal”, concluyó.