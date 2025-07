El Palacio Legislativo avanza en la compra de un sistema de seguridad con seguimiento mediante reconocimiento facial

De todas maneras, Perrone no es el primer diputado en sufrir un robo dentro de ese edificio. El colorado Felipe Schipani denunció hace dos años el hurto de una laptop que había dejado en un pasillo, un delito del que no ha tenido novedades. El sistema actual de videovigilancia transmite imágenes, pero no las almacena, por lo que no quedó registro fílmico de ninguno de los dos robos.