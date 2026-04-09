Presidencia gastó US$ 105.000 en viaje de 13 funcionarios a China

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El senador colorado Pedro Bordaberry solicitó información a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores para saber el costo que la misión tuvo para el Estado.

Entrevista Ricardo Gil: el actual gobierno y el anterior partidizaron la Jutep y aumentaron la “desconfianza de la gente” en la política

Derechos Humanos Presidencia prevé usar inteligencia artificial para mejorar el análisis de archivos de la dictadura

Esta semana recibió la respuesta de Presidencia, que informó sobre los gastos en pasajes y viáticos de los 13 funcionarios y jerarcas que dependen de esa oficina. Cancillería pidió prórroga para responder el pedido de informes del legislador.

De acuerdo a la información brindada por Presidencia, a la que accedió Búsqueda , entre los pasajes y viáticos que percibieron los 13 funcionarios, el gasto de ese inciso fue de US$ 105.554.

En pasajes, el gasto total fue US$ 75.540. En viáticos se otorgaron US$ 47.000, aunque una parte fue devuelta por los funcionarios. Descontando esto, el gasto en viáticos fue de US$ 29.379 y en seguros de viaje US$ 635. La misión inició el 29 de enero y finalizó el 8 de febrero.

P33-Agro-Orsi china Camilo dos Santos/Presidencia

El presidente Orsi y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, viajaron en clase business. Sus pasajes costaron US$ 11.025 y US$ 12.150, respectivamente. Cada uno recibió US$ 4.330 en viáticos; el mandatario devolvió US$ 3.630 y el prosecretario US$ 2.858.

El resto de los pasajes se compraron en clase turista y costaron alrededor de US$ 4.500, excepto uno que costó US$ 6.900.

La delegación de Presidencia estuvo integrada por el jefe del servicio de seguridad presidencial, Álvaro Mariño, el edecán del Ejército Andrés Batista, los secretarios personales del presidente Horacio Rivero y Tania Yanes, y su médico personal, Pedro Martín Saldún.

También viajó el coordinador del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, Bruno Gili, el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, el secretario nacional de Ciencia, David González, y el funcionario de Uruguay XXI Ismael Santana, que realizó funciones de traductor. Además, integraron la misión dos integrantes de la Secretaría de Comunicación, Martín Pérez y Camilo dos Santos.

Recibieron viáticos de entre US$ 3.600 y US$ 4.000. En general devolvieron entre US$ 1.000 y US$ 2.000. Quienes devolvieron la mayor cantidad fueron Gili (US$ 1.955) y González (US$ 2.145), mientras que Pérez (US$ 320) y Dos Santos (US$ 400) fueron quienes devolvieron menos.