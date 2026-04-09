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    Presidencia gastó US$ 105.000 en viaje de 13 funcionarios a China

    El senador colorado Pedro Bordaberry solicitó información sobre el costo de la misión oficial que realizó el gobierno al país asiático; Cancillería pidió prórroga para responder

    Presidente Yamandú Orsi junto a su par de China, Xi Jinping.

    Presidente Yamandú Orsi junto a su par de China, Xi Jinping.

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    Presidencia
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El senador colorado Pedro Bordaberry solicitó información a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores para saber el costo que la misión tuvo para el Estado.

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    Esta semana recibió la respuesta de Presidencia, que informó sobre los gastos en pasajes y viáticos de los 13 funcionarios y jerarcas que dependen de esa oficina. Cancillería pidió prórroga para responder el pedido de informes del legislador.

    De acuerdo a la información brindada por Presidencia, a la que accedió Búsqueda, entre los pasajes y viáticos que percibieron los 13 funcionarios, el gasto de ese inciso fue de US$ 105.554.

    En pasajes, el gasto total fue US$ 75.540. En viáticos se otorgaron US$ 47.000, aunque una parte fue devuelta por los funcionarios. Descontando esto, el gasto en viáticos fue de US$ 29.379 y en seguros de viaje US$ 635. La misión inició el 29 de enero y finalizó el 8 de febrero.

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    El presidente Orsi y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, viajaron en clase business. Sus pasajes costaron US$ 11.025 y US$ 12.150, respectivamente. Cada uno recibió US$ 4.330 en viáticos; el mandatario devolvió US$ 3.630 y el prosecretario US$ 2.858.

    El resto de los pasajes se compraron en clase turista y costaron alrededor de US$ 4.500, excepto uno que costó US$ 6.900.

    La delegación de Presidencia estuvo integrada por el jefe del servicio de seguridad presidencial, Álvaro Mariño, el edecán del Ejército Andrés Batista, los secretarios personales del presidente Horacio Rivero y Tania Yanes, y su médico personal, Pedro Martín Saldún.

    También viajó el coordinador del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, Bruno Gili, el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, el secretario nacional de Ciencia, David González, y el funcionario de Uruguay XXI Ismael Santana, que realizó funciones de traductor. Además, integraron la misión dos integrantes de la Secretaría de Comunicación, Martín Pérez y Camilo dos Santos.

    Recibieron viáticos de entre US$ 3.600 y US$ 4.000. En general devolvieron entre US$ 1.000 y US$ 2.000. Quienes devolvieron la mayor cantidad fueron Gili (US$ 1.955) y González (US$ 2.145), mientras que Pérez (US$ 320) y Dos Santos (US$ 400) fueron quienes devolvieron menos.

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