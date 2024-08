Rafael Michelini y el Nuevo Espacio presentan denuncia penal contra el intendente de Tacuarembó

La denuncia asegura que mientras se fueron formalizando las etapas previas a la compraventa definitiva y durante abril, Ezquerra, todavía propietario del inmueble, "dio impulso administrativo a la solicitud de declaración de interés departamental presentada ante la comuna de Tacuarembó por la empresa Ballintoy SAS". Esto, sostiene, "se llevó a cabo en el más rotundo silencio, dado que no informó en ningún momento a la Junta Departamental de Tacuarembó ni tampoco lo hizo a la ciudadanía, que era propietario de uno de los padrones cuya declaración de interés departamental había remitido a la Junta Departamental para su aprobación".

El intendente, sostiene la denuncia, propició un trámite "de interés de un tercero (el promitente comprador) con el que estaba vinculado contractualmente (una compraventa), siendo además, por tanto, dicho trámite, de su propio interés personal, dado la venta del inmueble dado que con la perfección del contrato obtendría un beneficio personal económico considerable". En otras palabras, dice, "propició el Interés Departamental, en su propio predio, con el propósito de que el comprador pudiera instalar en su padrón una industria maderera, obteniendo en la transacción un precio muy superior (US$ 200.000), el que no tenía al momento en que lo adquirió como suelo rural, (US$ 37.000)".

Según la denuncia, si la empresa brasileña adquirió el inmueble con la finalidad de instalar una planta industrial, debía tener la certeza de poder llevar a cabo el proyecto en los inmuebles adquiridos. "De otra manera, ¿qué sentido tendría realizar la inversión de tal naturaleza, en otro país?; esta pregunta nos surge porque el Intendente Ezquerra asevera que desconocía a los compradores al momento de firmar el boleto de reserva, lo cual es inverosímil". Luego, la denuncia se pregunta si el intendente pretende "que la ciudadanía crea que los inversionistas compraron 'su inmueble' por pura casualidad y 'a ciegas' sin tener la mínima información acerca de la posibilidad de llevar a cabo su proyecto".

"De los hechos se desprende que los inversores se asesoraron previamente como corresponde, y adquirieron el inmueble con la certeza de una recategorización… de otra manera la inversión carece de sentido", concluye.

Entre los posibles delitos cometidos por Ezquerra, los denunciantes mencionan el de "conjunción de interés personal y del público" y "abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes a una función pública". El documento fue redactado por el doctor Ismael Blanco, quien además es delegado del Nuevo Espacio ante la Mesa Política del Frente Amplio.