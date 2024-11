Separado en dos sedes, el Partido Colorado recibió en silencio la derrota de la coalición republicana

Tampoco es que el ambiente estuviera muy festivo antes. Luego del 16% logrado en la primera vuelta del 27 de octubre, el Partido Colorado parecía haber asumido su rol de partenaire (el principal, pero partenaire al fin) y nunca llegó a desatarse la euforia. Tampoco abundaban los dirigentes: Andrés Ojeda y Robert Silva, la fórmula de octubre, habían llegado hacía pocos minutos, pese a que la convocatoria a la sede partidaria había sido a las 18.30. Ya estaban ahí Julio María Sanguinetti, Didier Opertti, Gustavo Osta, Felipe Schipani, Elianne Castro, Luis Chirico y Julio Luis Sanguinetti, entre otros. Todo ellos eran parte de Unir para Crecer, sublema y sector de Ojeda. La otra ala partidaria, Vamos Uruguay, esperaba los resultados en su sede de bulevar Artigas y Presidente Berro, lo que no cayó bien en algunos de los presentes.

Cuando la televisión informó de una victoria de Orsi por una diferencia mayor a la esperada —que no dejaba espacio para esperanzas—, primero fue el rumor y luego el silencio. Ojeda no quiso hacer declaraciones hasta que no se reuniera con Delgado. Al búnker de este, en bulevar Artigas y Chaná, se trasladaron algunos dirigentes de ese sector. Ahí se encontraron con Pedro Bordaberry, Germán Coutinho, Gabriel Gurméndez, Sara Durán y otros representantes de Vamos Uruguay.