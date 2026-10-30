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    Brasil pidió explicaciones a Argentina por el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

    Itamaraty citó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia para conocer si el gobierno de Javier Milei tuvo participación en el traslado del senador, el legislador llegó a Miami tras cruzar Argentina y Ecuador

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, camina por los pasillos del Palacio del Planalto, en Brasilia

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, camina por los pasillos del Palacio del Planalto, en Brasilia

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El gobierno de Brasil convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para pedir explicaciones sobre la salida del senador Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos (EE.UU.)

    La reunión se realizó el jueves 29 de octubre, un día después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro abandonara territorio brasileño y llegara a Miami.

    La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, conocido como Itamaraty. Una fuente diplomática confirmó el encuentro a la agencia AFP y señaló que se trató de un “procedimiento estándar”. Brasil busca aclarar si hubo participación del gobierno de Javier Milei en el traslado del legislador.

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    Fotografía difundida en la cuenta de Telegram de Eduardo Bolsonoro de él posando con su hermano Flavio el miércoles 28, quien huyó de Brasil con su familia rumbo a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones y en medio de una investigación en su contra por presunto blanqueo de capitales.
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    Desde allí partieron hacia Florida, donde el senador espera instalarse con su familia tras recibir las visas correspondientes del gobierno estadounidense. Según la documentación del vuelo a la que accedió AFP, Bolsonaro viajó con un pasaporte italiano a su nombre.

    Todavía no se conoce cómo llegó desde Brasilia hasta la zona fronteriza. También hay versiones distintas sobre su ingreso al aeropuerto. Mientras algunos medios argentinos sostuvieron que entró en una camioneta, una fuente aeronáutica afirmó que ya estaba dentro del avión y que había utilizado otro acceso.

    Un vuelo de 150.000 dólares

    El empresario argentino Luis Grande, propietario de la compañía Baires Fly, confirmó a AFP que organizó el traslado por encargo de un intermediario al que conoce desde hace diez años. Según explicó, recibió un pago de 150.000 dólares desde una cuenta de una empresa radicada en EE.UU. hacia un banco argentino.

    Grande aseguró que no conoce al verdadero contratante del vuelo y que el intermediario tampoco le habría revelado su identidad. Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal publicaron que el avión habría sido contratado por Jason Miller, asesor del presidente estadounidense Donald Trump. La Casa Blanca no había hecho declaraciones sobre esa versión.

    El empresario contó que el viaje estaba previsto inicialmente para el lunes y luego fue reprogramado para el martes por la tarde. Finalmente, Bolsonaro y su familia despegaron pasada la medianoche desde Puerto Iguazú.

    Tensión política entre Brasil y EE.UU.

    La salida del senador se produjo en medio de una crisis política y diplomática que involucra a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump y Milei. Bolsonaro desconoció su derrota electoral frente a Lula y sostuvo que pretende “liderar” a la oposición desde EE.UU.

    El viaje también genera interrogantes porque se produjo mientras avanzaba una investigación por presunto lavado de dinero y las autoridades habían cancelado sus pasaportes. Pese a ello, el jefe de gabinete argentino sostuvo que el legislador salió del país con documentación “en regla” y sin impedimentos de Interpol.

    Trump, por su parte, calificó la elección brasileña como una “gran vergüenza” y evitó confirmar ante la prensa si reconoce la victoria de Lula. El presidente brasileño ha denunciado intentos de Washington de intervenir en favor de su rival político.

    Por ahora, Brasilia busca evitar una confrontación directa con EE.UU. Según una fuente cercana a Lula citada por AFP, el gobierno brasileño considera que debe responder con “sobriedad y pragmatismo”, luego del resultado electoral favorable al mandatario.

    FUENTE:RFI

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