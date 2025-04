Surgen resistencias en Presidencia al decreto sobre ocupaciones laborales elevado por el Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , elevó a Presidencia de la República un proyecto de decreto que garantiza el derecho de un trabajador a ocupar su lugar de trabajo , como extensión del derecho de huelga. Esto siempre y cuando se garantice “el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, tal cual estipula el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En Presidencia el asunto no es prioritario, expresaron varias fuentes. En el primer Consejo de Ministros, el martes 25, cuando Orsi comunicó las prioridades del gobierno, Castillo no aludió a este tema; de hecho, el ministro no habló durante la primera reunión del gabinete. El asunto tampoco integra los 63 “compromisos” que el mandatario aspira a cumplir en los próximos cinco años, ni las 48 propuestas anunciadas durante la campaña electoral y compiladas en el documento Prioridades para gobernar Uruguay. La iniciativa del Ministerio de Trabajo tampoco figura en las bases programáticas del Frente Amplio aprobadas en el Plenario Nacional de julio de 2023.