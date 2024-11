Una noche de la coalición republicana en Buenos Aires para disputarle el “relato” al Frente Amplio

Eduardo Lust , dirigente del Partido Constitucional Ambientalista, está solo y esperando en la vereda, recostado contra la pared de una vieja casona de la calle Ayacucho, en Buenos Aires . Bien encima suyo, un cartel que identifica el lugar del evento electoral: Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera. Lust sigue en ese estado de relativa extrañeza sobre su rol en la coalición republicana . Está entre sorprendido y agradecido. A él lo invitan a participar en los actos y él va. ¿Es en Buenos Aires? Va hasta Buenos Aires. Dice que no le encuentra mucho sentido hablarles a quienes ya están convencidos. Pero, si en algo suma su discurso, ahí está: a la orden. Lust le cuenta a Búsqueda que en la noche del domingo 31 de octubre se estaba yendo a su casa, algo decepcionado por su magra votación en las elecciones nacionales, por no haber logrado una banca en el Parlamento. Pero recibió una llamada del candidato blanco, Álvaro Delgado , y le dijo que lo quería arriba en el escenario de la celebración en la plaza Varela. En la foto de la coalición unida. Y entonces pegó la vuelta y apareció con un dejo de confusión en su rostro junto al resto de los líderes del bloque oficialista. Lust y sus casi 12.000 votos. Todo suma en este balotaje .

Y por eso, porque ningún voto se desprecia, ahí están dirigentes del Partido Nacional y de otros partidos de la coalición junto con la candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, en un evento inédito en Argentina. Nunca se había hecho un encuentro de estas características previo a una segunda vuelta. El relato dice que el ciudadano uruguayo que está radicado en Buenos Aires se toma el Buquebus para ir a votar por el Frente Amplio. Y, aunque sea un acto simbólico, la idea es disputar en algo la historia instalada. “Hay una demanda grande de los uruguayos en Argentina. Están desesperados de que no se cometa el mismo error de votar por una fórmula casi simétrica que la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Para ellos es desesperante”, dice a Búsqueda el senador blanco Sebastián da Silva , uno de los organizadores del encuentro junto con el diputado nacionalista Pablo Viana.

Adela-Dubra-Buenos-Aires.jpeg Discurso de Adela Dubra. @AndreaBrugman

Es martes. Cae la noche en la zona de Retiro. Una señora de la organización se pasea con libreta en mano por los pasillos de la casona recolectando números de Whatsapp de los que están interesados en ir a votar el domingo 24 por la coalición republicana. La filial del Partido Nacional en Argentina paga el pasaje de ida y vuelta por Colonia Express. En el evento hay unas 150 personas. Y aseguran que ya hay más de 500 anotadas. Da Silva, uno de los tantos oradores de la noche, dice a los gritos: “¡Que sean 3.000 los héroes que crucen!”. “Vamos a juntar fuerzas, vamos a hacer estallar los grupos de Whatsapp”, pide. “Que no solo flamee la bandera de Otorgués en los barcos, sino que flamee la mejor bandera, que es la uruguaya, sin partido, de héroes, libertadores que vienen desde Argentina y cruzan a salvar a la patria”, arenga Da Silva. El senador le advierte al público, que llenó uno de los salones de arriba del local y se abanica para soportar el calor: “Nadie más que ustedes saben lo que es el abismo, la oscuridad, el retroceso que significó años y años de kirchnerismo en la Argentina. ¡Nosotros no queremos kirchnerismo a la uruguaya en nuestro país! ¡Todo lo que han tocado han fundido! Yo no quiero que el Alberto Fernández uruguayo llegue a presidente y que la Cristina Kirchner uruguaya llegue a la vicepresidencia”.