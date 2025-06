El gobierno cumplió 100 días. Ya tuve la oportunidad de compartir mis impresiones sobre los primeros pasos de la nueva administración en, al menos, dos columnas. A comienzos de marzo, en “Piano, pianissimo” , escribí que el gobierno mostraba “pocas señales de ambición”. Agregué que también le faltaba “precisión” en el plano de “las metas y los instrumentos de política pública. 1 Dos meses después, en “Orsi en modo maratón” , tomando nota de los resultados de algunas encuestas que reportaban un nivel sorprendentemente bajo de aprobación de la gestión presidencial, argumenté que “no hay luna de miel porque el gobierno no hace anuncios importantes”. 2 Sigo pensando lo mismo. El contraste con lo que prescriben los manuales sobre el ciclo político en mandatos fijos y con el intenso inicio de la gestión de Luis Lacalle Pou hace cinco años es muy llamativo. No quiero llover sobre mojado. Por eso, prefiero dedicar estas líneas a revisar los 100 días de los otros, es decir, de los partidos de oposición. Paso a compartir mis apuntes.

Primero. Llama la atención el estado de dispersión de la Coalición Republicana (CR). La CR no está actuando como tal. Se verifican niveles muy bajos de coordinación entre los partidos. Es evidente que sintió el golpe de la derrota electoral. Y está claro, asimismo, que siente la ausencia de Luis Lacalle Pou, que supo conformarla y liderarla. La elección departamental, dicho sea de paso, puso de manifiesto los problemas de coordinación. Apenas pudieron presentar el lema común en tres de los 19 departamentos (Montevideo, Canelones y Salto). La CR padece, también, el debilitamiento de dos de sus socios. El Partido Independiente y Cabildo Abierto (CA) salieron malheridos del ciclo electoral. Los problemas de los liderados por Guido Manini Ríos son especialmente graves. Este partido sufrió el desgajamiento del Espacio de los Pueblos Libres, liderado por Eduardo Radaelli. Hace pocos días, Nicolás Quintana, ex community manager de Manini, también abandonó CA para fundar La Libertad Avanza, un nuevo partido libertario. Mientras tanto, hay buenas razones para pensar que los dos diputados de CA terminarán jugando un papel decisivo en el esquema de gobernabilidad, acordando con la bancada del Frente Amplio (FA).

Tercero. El Partido Colorado (PC) no es excepción a la regla general de la dispersión. Formalmente, Andrés Ojeda es el líder del partido. En los hechos, no lo es. Los legisladores de Vamos Uruguay, empezando por Pedro Bordaberry, tienen su propia agenda y se manejan con autonomía. Robert Silva, mientras tanto, se esfuerza por adaptar su temperamento ejecutivo a la tarea parlamentaria. El PC sigue sin poder resolver el enigma de cómo recuperar el segundo lugar en el ranking. Desde el 2004 está atrapado entre intentar recuperar el electorado de centro-izquierda progresivamente capturado por el FA o competir con el PN por los electores liberales y de derecha. En el acierto o en el error, hace muchos años que pienso que la segunda opción es la única viable.

Es difícil anticipar el efecto electoral de esta estrategia. Por un lado, probablemente, la fórmula “bicolor” los ayudaría a minimizar la fuga de votos del socio menor en el balotaje. Por el otro, no puede descartarse que compitiendo entre la primaria y la primera vuelta desde un lema común pierdan capacidad para captar electores diferentes. Desde el punto de vista del efecto en las identidades partidarias, la estrategia del lema común no parece ser un problema. Blancos y colorados pueden integrar la CR preservando sus respectivas tradiciones. Además, no precisan constituirse en un partido político propiamente dicho, con autoridades y estatutos comunes, como el Frente Amplio. De todos modos, no es obvio que puedan dar el paso hacia el lema común. Algunos dirigentes colorados ya han señalado que la decisión de utilizar el lema CR en todo el país debe ir acompañada por una estrategia idéntica en cada uno de los departamentos. “O es todos o ninguno”, en palabras de Andrés Ojeda.3 Será clave, en este sentido, la posición que termine adoptando sobre el tema uno de los principales implicados, Luis Lacalle Pou.