Romances, la rambla y un eclipse solar desde Montevideo: las películas recuperadas con las que se celebrarán 130 años del cine en Uruguay

Ocho películas nacionales producidas entre 1904 y 1938 se proyectarán el sábado 18 de julio en el Museo Romántico, donde tuvo lugar la primera exhibición cinematográfica del país en 1896

El sábado 18 de julio, el Salón Rouge del Museo Romántico (Casa Montero, 25 de Mayo 428) será el escenario de una conmemoración especial por los 130 años de la primera proyección cinematográfica en el país.

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La actividad, organizada por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) junto con el Museo Histórico Nacional, la Mesa Interinstitucional de Patrimonio Audiovisual (MIPA) y el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, incluirá funciones de cine silente recuperado, música en vivo, teatro y exposiciones. Hay dos horarios a las 12 y a las 13 horas, los cupos son limitados con inscripción previa, pero ya hay lista de espera.

De acuerdo con el comunicado de la ACAU, la primera exhibición de cine en Uruguay ocurrió el 18 de julio de 1896 en ese mismo Salón Rouge, ubicado entonces sobre la calle 25 de Mayo. Allí se proyectaron películas de los hermanos Lumière con su cinematógrafo, presentado en París el año anterior. El salón funcionaba en la planta baja de la residencia de Matilde Regalía, heredera de la familia Montero, quien luego se convertiría en una entusiasta de este nuevo espectáculo, vinculado en sus inicios a reuniones con fines benéficos.

Programa de cine silente uruguayo La programación incluye una selección de ocho películas uruguayas de cine silente, producidas entre 1904 y 1938, que serán exhibidas en el Salón Rouge. La selección incluye a El Jefe de la vanguardia del Ejército del Sur, Coronel Basilisio Saravia, Su Estado Mayor y su Escolta (1904), Almas de la costa (1924), Actualidades San José nº 1 (c. 1926), Del pingo al volante (1929), Inauguración del Estadio Centenario (1930), Sin título (visita de estudiantes de la Escuela Artigas de Paraguay a Uruguay) (1930-1931), Película de la Rambla Sur (c. 1928-1936) y Eclipse Solar (1938).

Filmada en 1923 y estrenada al año siguiente, Almas de la costa fue promocionada en su época como “la primera película” del cine uruguayo, un éxito popular que se mantuvo en cartelera durante varios días en el Cine Teatro Ariel. Dirigida por Juan A. Borges, un estudiante de medicina de 22 años, la película aborda la tuberculosis, una de las enfermedades más letales de la época, y narra la historia de Nela, una huérfana que vive en el pueblo pesquero de Los Lobos.