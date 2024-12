Yamandú Orsi captó a más de la mitad de los nuevos votantes en el balotaje

La Corte Electoral informó en octubre que habría 247.206 personas de entre 18 y 22 años que votarían en esta elección y que no lo hicieron en 2019. Según cálculos que realizó Búsqueda , 92,49% de estos nuevos votantes participaron del balotaje en noviembre. Los circuitos que define la Corte separan a la población por franjas etarias, por lo que el comportamiento de los nuevos circuitos se traduce en el comportamiento de los nuevos votantes.

Al igual que en 2019, el Frente Amplio logró ser el partido más votado entre los jóvenes, y en particular entre los nuevos votantes. Según un análisis de los datos del escrutinio que hizo Búsqueda , en noviembre la fórmula Orsi-Cosse consiguió el 56,64% de los votos dentro de este grupo.

Embed

Dentro de la capital, el Frente Amplio fue más popular entre los nuevos votantes del Municipio A (que abarca la zona del Cerro, La Teja, Paso de la Arena, Nuevo París, Santa Catalina, El Prado y Casabó), mientras que la coalición republicana se quedó con el 59,99% de los votos nuevos del Municipio CH (que abarca Punta Carretas, Pocitos, Buceo, La Blanqueada, Tres Cruces y Parque Batlle).

La fórmula Delgado-Ripoll obtuvo la mayoría de los votos de este grupo en 8 de los 19 departamentos. El departamento con mejor desempeño en cuanto a nuevos votantes fue Rivera, donde alcanzó una adhesión del 59,45%.

Los temas “vacantes” que tomó Ojeda

Los resultados del balotaje son consistentes con conductas registradas en períodos anteriores. El sociólogo Gustavo de Armas publicó un artículo en 2010 en el que exploraba la incidencia del “efecto demográfico” en el crecimiento electoral del Frente Amplio desde el retorno a la democracia y su primer triunfo en las elecciones nacionales. De acuerdo con sus cálculos, “la renovación demográfica del electorado explica el origen de aproximadamente el 45,6% de los 724.000 votos que engrosaron el caudal del subsistema de partidos ‘desafiantes’ entre 1984 y 2004”. De Armas escribió que la atenuación de ese efecto demográfico podía explicar una parte de la caída de la votación del Frente Amplio entre 2004 y 2009.

En 2011, los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales Manuel Flores y Lucía Selios escribieron que el Frente Amplio “fue capaz de producir una identificación joven, que se acompaña además de una mayor trasmisión familiar de la pertenencia partidaria”.

“Los jóvenes tienen posiciones y preferencias de izquierda que se moderan en la adultez y se vuelven conservadoras en los últimos años de la vida”, escribieron Flores y Selios.

En las elecciones nacionales, sin embargo, la preferencia por el Frente Amplio tuvo como contrapeso la figura del candidato Andrés Ojeda. El presidenciable colorado tuvo mensajes de campaña, como la “salud mental” y el bienestar animal, que tenían impacto entre el electorado más joven.

Ojeda tomó temas “vacantes”, dijo la socióloga e investigadora en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Elina Gómez, durante una charla organizada, el lunes 9, por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política.

“En ese segmento joven, salud mental y trabajo (sobre todo en interior) son las demandas principales”, explicó a Búsqueda Gómez. Los datos surgen de estudios cualitativos desarrollados por investigadores de Ciencias Sociales llevados adelante entre junio y noviembre.

Para el balotaje, no obstante, Ojeda ya no estaba en carrera. Los votos de jóvenes que hubiese logrado captar por esos mensajes específicos que destinó su campaña, no necesariamente eran seguros para Delgado en noviembre.

Fuentes del comando de la campaña de Orsi dijeron a Búsqueda que “se trabajó en campañas segmentadas a jóvenes, pero como también a otros públicos”. Agregaron que el Movimiento de Participación Popular “desarrolló lo que llamó agites en todo el país, muchos organizados para jóvenes”, pero reconocieron que también apoyaron su estrategia en la “tradición de ese votante”.

Los votantes de más edad

Para analizar el comportamiento de los votantes de mayor edad, y teniendo en cuenta que los circuitos organizan a los votantes por franja etaria, Búsqueda analizó los circuitos más antiguos de cada serie.

La coalición republicana alcanzó la mayoría de los votos de estos circuitos en todos los departamentos. La mayor adhesión la obtuvo en los circuitos más antiguos de Flores (81,91%), Lavalleja (78,83%) y Florida (78,57%).

El Frente Amplio alcanzó su mejor desempeño en los circuitos más antiguos de Montevideo —donde obtuvo el 45,70% de los votos— y de San José, donde alcanzó el 39,15%.