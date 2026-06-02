  • Cotizaciones
    martes 02 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Qué ve Peter Thiel en la Argentina de Javier Milei

    Según varios medios, el director ejecutivo de Palantir residirá temporalmente en Argentina. Su decisión refleja el interés de parte del sector tecnológico por el rumbo económico del presidente argentino

    Peter Thiel.

    Peter Thiel.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Adquirió una casa en uno de los barrios más prósperos de Buenos Aires, se destacó en un torneo de ajedrez en la capital argentina y se ha reunido con varios ministros desde abril. Peter Thiel, el controvertido multimillonario y fundador de Palantir, incluso fue recibido con honores por el presidente Javier Milei, según informaron diversos medios de comunicación desde el 28 de abril.

    “Fue un encuentro entre un anarcocapitalista y otro anarcocapitalista”, alardeó Milei, visiblemente entusiasmado por el interés del fundador del gigante estadounidense de macrodatos en Argentina. Juan Pablo Carreira, director de comunicaciones digitales de la presidencia, añadió que Thiel “ya era más argentino” que la oposición de izquierda.

    Leé además

    Claudio Chiqui Tapia.
    Financial Times

    El jefe del fútbol argentino se enfrenta a Javier Milei antes del Mundial
     El presidente estadounidense Donald Trump habla por celular dentro de un vehículo a su regreso a la Casa Blanca en Washington.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump afirma que evitó una ofensiva israelí en Beirut y anuncia un cese de ataques con Hezbolá

    Por France 24
    Embed - "Manifiesto Palantir: entre el tecnofascismo y villano de James Bond": 'El País' • FRANCE 24

    Un paraíso “anarcocapitalista”

    Thiel no parece querer que Buenos Aires sea solo un destino vacacional. Este magnate tecnológico, cuya fortuna se estima en más de 30.000 millones de dólares, planea establecerse temporalmente en Argentina con su familia, según el New York Times y el Financial Times. Incluso ya ha matriculado a sus hijos en escuelas locales.

    Este es un cambio radical para el exitoso empresario de Silicon Valley, quien hasta ahora había dividido su tiempo entre Los Ángeles y Miami. Esta nueva residencia podría resultar sorprendente. Thiel, un acérrimo crítico de la cultura “woke” —término acuñado para denigrar la política progresista— y autoproclamado libertario, bien podría haber encontrado en Donald Trump a su presidente ideal.

    Sobre todo porque este último eligió a J. D. Vance como vicepresidente, “un político estrechamente vinculado a Peter Thiel, que incluso a veces es presentado como su portavoz dentro de la administración Trump”, explica Marc Tuters, especialista en subculturas radicales en Internet de la Universidad de Ámsterdam, que ha escrito sobre el pensamiento político de Thiel.

    Pero un artículo de J. D. Vance y algunas declaraciones contrarias a la ideología “woke” de Trump no bastan para contentar a Thiel. Sobre todo porque California se prepara para votar en noviembre un nuevo impuesto a los superricos. La medida ya ha sido criticada por varios directores ejecutivos de Silicon Valley, pero para Thiel es inaceptable.

    Como libertario de derecha, “se opone visceralmente a cualquier impuesto sobre su riqueza, que considera un robo puro y simple”, subraya Matt Barlow, especialista en política económica internacional y Argentina de la Universidad de Glasgow.

    Y ahí es donde entra en juego el otro “anarcocapitalista”. “Este término no es más que otra palabra para referirse a un libertario de derecha”, señala Matt Barlow, quien ha escrito sobre los contornos del anarcocapitalismo de Milei.

    Peter-Thiel-Javier-Milei-Argentina
    Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibi&oacute; en Casa Rosada al empresario Peter Thiel.

    Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al empresario Peter Thiel.

    Una “buena jugada política” para Milei

    Cuando Milei llegó al poder en Argentina en 2023, los medios de comunicación lo redujeron a menudo a la imagen de un “Trump 2.0” para Latinoamérica.

    Ciertamente existen “similitudes en el uso de un simulacro de machismo y una exaltación de la imagen del hombre fuerte por parte de ambos líderes”, reconoce Anthony Burton, investigador del departamento de estudios de medios de la Universidad de Ámsterdam, quien ha trabajado sobre el poder de las élites tecnológicas.

    Pero el líder argentino tiene una ideología mucho más afín a la de Thiel. “El uso de aranceles por parte de Trump, por ejemplo, es una medida que no se ajusta a la visión del mundo que comparten Thiel y Milei”, afirma Marc Tuters.

    Según este experto, ambos “comparten un compromiso con una filosofía del Estado como una mera fachada que permitiría al mercado operar libremente y sin obstáculos”.

    El presidente estadounidense ve todo a través del prisma de “Estados Unidos primero”. Una vez más, Thiel y Milei “tienen una visión mucho más global y quieren que su ideología se extienda por todo el mundo”, afirma Matt Barlow. El multimillonario estadounidense parece haber encontrado, por el momento, un entorno más favorable, tanto fiscal como ideológicamente, en Argentina.

    Para Milei, “es una buena jugada política y su gobierno presentó la captación de un inversor del calibre de Thiel como un verdadero voto de confianza en las políticas de reforma radical llevadas a cabo en Argentina”, asegura Matt Barlow.

    Al presentar la llegada de Thiel como una victoria del “mileísmo” económico, el presidente argentino también puede ocultar las crecientes desigualdades en Argentina.

    El desmantelamiento sistemático de las redes de protección social existentes ha debilitado aún más a las poblaciones más desfavorecidas, y la desregulación del mercado laboral ha provocado un fuerte aumento de la tasa de desempleo.

    ¿Pero no hay nada como que un Peter Thiel se instale en Buenos Aires? A menos que pudieran ser varios. Elon Musk ha elogiado repetidamente la drástica reducción del gasto público por parte del presidente argentino. Otros directores ejecutivos de Silicon Valley podrían verse tentados a seguir el ejemplo de Thiel.

    Milei también aprovechó la atención mediática generada por este caso para recordar a todos que su gobierno estaba trabajando en un programa para otorgar la ciudadanía argentina a inversionistas extranjeros adinerados.

    Cuando la democracia liberal ya no es suficiente para los magnates tecnológicos

    Pero para los expertos entrevistados, Thiel debería considerarse una excepción, más que el primero de una larga lista de multimillonarios tentados por Argentina.

    De hecho, en la era de la inteligencia artificial (IA) triunfante, “la mayoría de los directores ejecutivos de Silicon Valley que podrían sentirse atraídos por la experiencia argentina necesitan estar presentes en Norteamérica”, afirma Anthony Burton. Entre los magnates tecnológicos, “Thiel es uno de los que menos interés tiene en la IA”, sostiene este experto.

    Sin duda, Palantir trabaja con IA para explotar sus datos, pero a diferencia de Meta, Google, xAI, OpenAI o Microsoft, la compañía no está inmersa en una carrera por los modelos de lenguaje.

    Thiel también es un usuario habitual de lo que el New York Times denomina residencias de “Plan B”. Obtuvo la ciudadanía neozelandesa a principios de la década de 2010 y solicitó un pasaporte maltés en 2022.

    “Existe un movimiento entre multimillonarios que afirman querer prepararse para una especie de apocalipsis ambiental comprando parcelas de islas, como Mark Zuckerberg en Hawái, y construyendo búnkeres. Pero a menudo las motivaciones son mucho más realistas”, señala Anthony Burton.

    Según este experto, la mudanza de Thiel a Argentina demuestra que, en última instancia, “no se trata tanto de huir de una sociedad que ya no nos conviene, sino de escapar de las estructuras sociales y fiscales de la democracia liberal contemporánea. Estas no son lo suficientemente flexibles como para que estas personas poderosas acumulen cada vez más capital y poder sin restricciones”.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Tenfield volverá a reunirse con la AUF para reclamar la eliminación del usuario único en el ‘streaming’

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    A días de cerrar el llamado, hay dos interesados en parador gestionado con pérdidas por el PIT-CNT

    Por Redacción Búsqueda
    Delitos de Lesa Humanidad

    Caja militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior

    Por Macarena Saavedra
    Impuestos

    La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi.

    Orsi entregó un auto donado para su campaña electoral como parte del pago de la camioneta Hyundai

    Por  Guillermo Draper,  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    El ministro Castillo en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que empezó este lunes en Ginebra.

    Uruguay fue incluido en la “lista corta” de la OIT por incumplimiento de convenio

    Por Redacción Búsqueda
    Claudio Chiqui Tapia.

    El jefe del fútbol argentino se enfrenta a Javier Milei antes del Mundial

    Por Ciara Nugent
    Donald Trump y Benjamín Netanyahu llegan a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, 29 de septiembre de 2025.
    Video

    Trump cuestionó a Netanyahu por la ofensiva en Líbano: “Estás completamente loco”

    Por France 24