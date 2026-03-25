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    Kast retira apoyo a candidatura de Bachelet para secretaría general de la ONU

    El nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast retiró el martes el apoyo de Chile a la candidatura para la secretaría general de la ONU de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien continuará en la carrera con el apoyo de México y Brasil

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, en Santiago, Chile, diciembre 2025.

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, en Santiago, Chile, diciembre 2025.

    FOTO

    Partido Republicano
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La exmandataria chilena Michele Bachelet había sido postulada oficialmente por el gobierno de Boric, en conjunto con Brasil y México, a poco más de un mes del traspaso de poder a Kast el 11 de marzo pasado.

    Bachelet, de 74 años, pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018), con el Partido Socialista.

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    “La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, informó la Cancillería chilena en un comunicado.

    Kast dijo a la prensa que la promoción de la candidatura de la ex mandataria representaría "un costo importante" para Chile. Sin embargo, el gobierno anunció que no apoyará a ninguno de sus rivales.

    “Continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, dijo Bachelet en un comunicado, luego de hacerse pública la decisión de Kast.

    Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo al frente de la ONU el 31 de diciembre de 2026.

    La política chilena ya tuvo altos cargos en el organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

    Embed - Chile nomina oficialmente a Michelle Bachelet como candidata a Secretaría General de la ONU

    De “bochorno internacional” tildan la decisión de Kast

    La derecha chilena cuestionó desde un principio la candidatura de Bachelet, que el gobierno de Boric oficializó en febrero pasado, considerándola una movida partidista sin consenso estatal. “No fue una candidatura de Estado”, pues no fue consensuada con la entonces oposición de derecha, dijo a la prensa este martes Stephan Schubert, diputado del oficialista Partido Republicado.

    Diputados como Cristhian Moreira (UDI) y Jorge Alessandri destacaron la falta de consulta con la oposición, viéndola como una propuesta del oficialismo sin estrategia internacional. El Partido Republicano la consideró inviable desde febrero pasado, argumentando uso de recursos públicos.

    El gobierno de Boric oficializó la postulación en febrero 2026, a poco más de un mes del traspaso de poder a Kast (11 de marzo 2026), pese a conocer posibles rechazos del presidente electo. La Moneda defendió la decisión como legítima para un gobierno saliente, coordinada con Bachelet.

    Por su parte, el diputado socialista Raúl Soto, dijo que la decisión de Kast “es un bochorno internacional sin precedentes”.

    En 80 años ninguna mujer ocupó la presidencia del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

    Competirán también por el máximo cargo de las Naciones Unidas la costarricense Rebeca Grynspan, que trabajó como secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, impulsado por el gobierno de Javier Milei.

    Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

    FUENTE:RFI

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