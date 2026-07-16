La Cámara Uruguaya del Libro presentó un proyecto de ley sobre precio único en comisión del Senado

Representantes de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) asistieron el lunes 6 a la Comisión de Educación y Cultura del Senado para presentar a sus integrantes un proyecto de ley de precio único del libro. Inspirada en leyes de otros países, principalmente de Argentina y España, la propuesta intenta frenar la creciente inestabilidad en la que se encuentran las librerías independientes frente a las grandes superficies que tienen “espalda financiera” para ofrecer importantes descuentos con tarjetas de crédito y débito, y de las plataformas en línea que venden libros.

Uruguay tiene una Ley del Libro (N° 15.913) que, entre otros beneficios, exonera a los libros de IVA. Votada en 1987, no estableció un precio único de venta al público (PVP) —que fijan las editoriales para el libro nacional y los importadores para el libro extranjero—, pero durante años se respetó.

A partir de la pandemia del Covid-19, explotó la venta en internet y las librerías comenzaron a vender a través de Mercado Libre. Las librerías más grandes negociaron con los bancos para hacer descuentos con tarjetas de crédito o débito, que se han ido incrementando. Las de menor escala, no pueden hacer esos descuentos, lo que disminuye sus ventas, y si los hacen, terminan asumiendo los costos con pérdidas considerables. El proyecto presentado por la CUL propone que no se pueda hacer un descuento mayor del 10% para el libro nuevo, que es el que tiene no más de 18 meses desde su publicación.

En la comisión parlamentaria, el librero Alexis Vaz, de Minerva Libros, explicó la situación que llevó a discutir este tema en la CUL desde mediados de 2024 y argumentó por qué es importante esta ley. “El libro no es una mercancía común y corriente, es un bien cultural. Al contrario de lo que ocurre en otros rubros, en el nuestro el producto es exactamente el mismo que en cualquier punto de venta. Si un libro idéntico se ofrece con variaciones de precio, el factor central de elección pasa a ser únicamente el precio”, dijo al comienzo de su intervención, recogida en la transcripción taquigráfica.

Mencionó además algunos datos del estudio Diagnóstico del mercado del libro en Uruguay (2026) , realizado por Nómade Consultora para la CUL: un 75% de las librerías implementa promociones o descuentos, mientras que casi 6 de cada 10 “se ven obligadas a absorber por completo el costo de dichas acciones, comprometiendo de forma directa la rentabilidad y viabilidad económica de los puntos de venta”. Agregó que las promociones bancarias “se han transformado en una exigencia permanente para sostener el flujo de clientes” y que, para participar de los acuerdos con los bancos, “los comercios deben ceder porcentajes significativos de su ganancia”.

Otro dato que aportó es que el 87,6% de las librerías considera que Mercado Libre no compite en igualdad de condiciones con las librerías físicas, lo que llevó a que el 50% de las librerías uruguayas decidieran no vender más a través de esa plataforma, y el otro 50% evalúa negativamente su experiencia de venta por ese medio.

Al final de su intervención, Vaz señaló que recientes estudios internacionales “demuestran de manera contundente que en los países con regulación de precio único las ventas totales de libros son mayores y el sector de librerías es significativamente más denso, variado y con una cobertura mucho más equilibrada tanto urbana como rural. Lejos de contraer el mercado o limitar el acceso, esta medida estimula la edición de nuevos títulos y protege la diversidad de voces frente a la concentración comercial y la uniformidad de catálogo”.

Preguntas de parlamentarios

La comisión del Senado se mostró interesada por la situación de las librerías independientes, pero hubo preguntas sobre el proyecto de la CUL. El senador Pedro Bordaberry, vicepresidente de la comisión, tuvo dudas en cuanto a que el organismo que vaya a controlar el cumplimiento de la ley de precio único sea el Instituto Nacional de Letras (Inlet) de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del MEC, tal como se plantea en la propuesta de ley. “¿Tiene los recursos para ello? Consulto porque después la práctica nos podría llevar a que en tres años ustedes nos vengan a decir que la venta no se está controlando y que hay venta a precios distintos. Obviamente, nosotros tendríamos que ampliar las funciones del Inlet y de la propia DNC. No alcanzaría con esto; tendríamos que revisar la norma”.

Por su parte, la senadora Patricia Kramer dejó preguntas abiertas, entre ellas, si la internacionalización que las grandes plataformas ofrecen favorece o no a los escritores, y si las grandes cadenas que se benefician de los descuentos favorecen, o no, la venta de libros nacionales en el resto del mundo.

En su intervención, el presidente de la comisión, senador Sebastián Sabini, hizo hincapié en el contralor. “Puede aparecer alguien que diga: ‘¡Cuidado!, porque se puede poner un precio que sea inaccesible’. Entonces, allí también tiene que haber un mecanismo de defensa; estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero me parece que cuando se discuten estas cosas está bueno poner todo sobre la mesa. Como dije, alguien podría advertir que el importador quizás ponga un precio que después nadie pueda pagar; entonces, en lugar de fortalecer el acceso, lo estaríamos perjudicando”.

Buscalibre

Desde fines de 2024, está instalada en Uruguay Buscalibre, que se promueve como “la librería online en español número uno del mundo”. Surgió en 2007 en Chile y se expandió hacia países de Latinoamérica, además de Estados Unidos, España y Reino Unido. En total abarca 11 países y ahora está entrando también en China.

“Juega con otras reglas, incluso fuera de las nuestras. Buscalibre es una copia de un modelo de funcionamiento que se conoce en el mundo como Amazon, que empezó en Estados Unidos, donde pasó lo mismo, es decir, arrasó con el mercado editorial. Tanto es así que en muchas ciudades no hay librerías o hay muy pocas, y se fue repitiendo en el mundo. Nosotros sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, han caído librerías sobre todo del interior y solo se están sosteniendo en Santiago de Chile”, explicó Vaz a los integrantes de la comisión.

Julieta Gamboa es la representante en Uruguay de Buscalibre. Consultada por Búsqueda sobre su postura en cuanto a la ley de precio único, afirmó que la van a respetar como en todos los países en los que están. “En Argentina se respeta. Estamos desde hace 10 años y no hemos tenido ningún problema, y acá tampoco. Hubo algún movimiento cuando recién llegamos, pero ahora no, incluso hay librerías que nos compran libros que no están en Uruguay para vendérselos a sus clientes. Entonces más que una competencia, es convivir entre todos”. Buscalibre está integrada a la CUL, pero no participó en las reuniones en las que se discutió la necesidad de una ley de precio único y el porcentaje máximo de descuento para el libro nuevo.

En Argentina, la Ley de Defensa de la Actividad Librera (N° 25.542), promulgada en 2002, establece que editores e importadores deben fijar un PVP uniforme, “obligatorio para todas las librerías del país, evitando que las grandes cadenas hagan descuentos agresivos y asegurando la supervivencia de librerías independientes”, y permite un descuento máximo del 10% para el libro nuevo. Sin embargo, en la página de Buscalibre Argentina se ofrecen libros nuevos con un 40% y 50% de descuento porque se envían a quienes los compran desde países donde no hay regulación en los descuentos.

En 2025, Buscalibre tuvo en Uruguay un promedio de entre 300 y 400 pedidos al día y facturó un millón de dólares. Según el estudio de Nómade, el 74% de las librerías uruguayas vende menos de 15.000 libros al año. Gamboa señaló que tienen una venta importante entre adolescentes que, a pesar de la tecnología, “compran el libro como objeto”, y que el éxito de Buscalibre se debe a que consiguen los títulos que aún no están en Uruguay. “Es nuestro diferencial; esos libros son los que más vendemos. Si te fijás en nuestra página, los libros que se venden acá y que tienen el mismo proveedor que nosotros están con un 15% de descuento, mientras que la mayoría de las librerías los tienen a un 20% o 25%. Vienen de España o de Estados Unidos y para que lleguen pueden pasar unos seis meses. Nosotros los traemos antes y también nos compran las librerías”.

En Montevideo tienen un local en La Comercial con cinco empleados, pero allí no atienden al público, las ventas se hacen solo a través de la página web. “Próximamente vamos a poner pick ups en librerías que lo permitan para que la gente pueda ir a buscarlos allí. Queremos que todos podamos subsistir. La idea de Buscalibre no es matar a nadie”, afirmó Gamboa.