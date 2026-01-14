¡Hola !

Bares que le dan nueva vida al vinilo en Punta del Este

La tendencia de locales diseñados para escuchar música de alta calidad en vinilos que surgió en Japón pisa fuerte en Punta del Este, donde se entiende la música como experiencia compartida

En Gozar: Giovanna Bamberg y Henrique Martins.

FOTO

Valentina Weikert
Belén Rivera, Alejandra Viera,&nbsp;Franco Rivera y María Sol González, en Gozar.

FOTO

Valentina Weikert
En Gozar: Isabella Fernández, María Pía Bello y Vanessa Sarmiento.

FOTO

Valentina Weikert
En Gozar: Francisco Graziano, Mía Doiny y Facundo Baranzano

FOTO

Valentina Weikert
Mauro Correa y Anyelina Chevalier,&nbsp;en Etéreo.

FOTO

Valentina Weikert
En Radio Café: Paula Espíndola,&nbsp;Yazmín de los&nbsp;Santos y Martina&nbsp;Jorajuria.

FOTO

Valentina Weikert
Julia y Josefina Mateus, en Radio Café.

FOTO

Valentina Weikert
Ana Álvarez de Ron y Julieta Cabrera, en Radio Café.

FOTO

Valentina Weikert
Katherine Kilian
Felipe Barbeito
Por Katherine Kilian y Felipe Barbeito
Redactora de Sociales de Galería

En Punta del Este, la experiencia del vinilo dejó de ser nostalgia para convertirse en presente, en una forma de encuentro. Cada vez más espacios recuperan el valor del sonido analógico y lo integran a la vida social de la ciudad, donde la música deja de ser fondo y pasa a ocupar el centro de la escena.

Como protagonistas del verano, varios espacios en Punta del Este se suman a esta tendencia mundial.

En Etéreo, en Juan Gorlero 888, el ritual empieza en las bateas. Discos, portadas y sonido cálido construyen una atmósfera que invita a frenar. Algunos días, DJ invitados arman sets exclusivamente en vinilo, sumando capas de sentido a un espacio que convoca a locales, artistas y viajeros que buscan escuchar —no solo oír—. La estética acompaña: luz tenue, afiches, libros y una identidad que invita a quedarse. El tiempo se detiene para que la música inunde el lugar hasta las 10 de la noche y Etéreo se convierta en un refugio cultural en pleno centro.

A pocas cuadras se encuentra Gozar, un local que propone otra combinación irresistible: hamburguesas y vinilos. En Juan Gorlero 1047, la cocina y el groove conviven como parte del mismo manifiesto. “Comer bien es disfrutar”, dicen, y lo sostienen desde el plato y desde las bandejas.

Mientras tanto, en La Barra, sobre la ruta 10, casi camino Eguzquiza, se encuentra Radio Café: un espacio donde música, cocina y arte se combinan para enriquecer la experiencia sensorial. La consigna propone disfrutar de la música en vivo y de los DJ sets, al tiempo que se puede sintonizar la radio en línea hasta la madrugada. Este reducto surgió dentro del concepto de listening bar, en el que se prioriza el disfrute de la música de una manera consciente. Además, la ambientación del espacio fue concebida para fomentar la conexión con el arte y la gastronomía con opciones sin gluten y veganas.

La tendencia de estos locales diseñados para escuchar música de alta calidad en vinilos surgió en Japón, mientras que en Punta del Este crece y se expande en distintos rincones del balneario, donde cada propuesta suma su propio lenguaje y su manera de entender la música como experiencia compartida.

