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Chevrolet presentó en Uruguay la nueva Groove 2026, un SUV más grande, tecnológico y seguro

El nuevo vehículo, disponible en dos versiones, cuenta con un nuevo diseño y un salto clave en tecnología

Gerenta de Marketing Uruguay, Argentina y Paraguay Florencia Savignone, brand manager de Chevrolet&nbsp;Sudamérica Gastón Gutiérrez, gerente de Comunicaciones Corporativas Sudamérica Bernardo García,&nbsp;gerente general de GM Uruguay Claudio D’Agostini y head de Marketing Uruguay Felipe Klimas.

Gerenta de Marketing Uruguay, Argentina y Paraguay Florencia Savignone, brand manager de Chevrolet Sudamérica Gastón Gutiérrez, gerente de Comunicaciones Corporativas Sudamérica Bernardo García, gerente general de GM Uruguay Claudio D’Agostini y head de Marketing Uruguay Felipe Klimas.

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Gastón de Armas
Santiago y Mario Fontes.&nbsp;

Santiago y Mario Fontes. 

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Oscar Suárez, Paula Brugnini y Cecilia Camors.

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Gustavo Salvarrey y Mauricio Mosca.

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Enrique De Martini y Juan Manuel Rodríguez.

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Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Chevrolet presentó oficialmente en Uruguay su nuevo modelo Groove 2026: un SUV que evoluciona de manera integral y eleva su propuesta dentro del segmento, incorporando más seguridad, mayor espacio interior, un diseño completamente renovado y un nivel de tecnología superior.

Clientes, colegas y amigos de la marca compartieron un encuentro en la chacra La Redención, donde se llevó a cabo un desayuno en un ambiente distendido. Los asistentes pudieron conocer el vehículo y escuchar a las principales autoridades de la marca, quienes destacaron las cualidades, innovaciones y prestaciones del nuevo modelo, así como su propuesta en términos de diseño, tecnología y desempeño­.

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Esta acción se inscribe en la estrategia de la marca de consolidar su presencia en el segmento, con el porfolio­ de SUV más amplio del mercado uruguayo. La oferta abarca distintos perfiles y estilos de vida, con alternativas que incluyen motores a combustión, híbridos enchufables y eléctricos.

Dentro de este ecosistema, la nueva Groove se posiciona como la gran protagonista, ya que combina una estética moderna y deportiva con un fuerte foco en seguridad, uno de los pilares estratégicos de Chevrolet.

Desarrollada sobre una plataforma completamente nueva, la Groove crece en dimensiones, mejora su habitabilidad y ofrece una experiencia de manejo más sólida y confortable. En Uruguay estará disponible en dos configuraciones —LT y RS—, ambas con transmisión manual acoplada a una motorización muy eficiente. La versión RS suma, además, una estética deportiva y un plus de potencia, sin resignar confort ni seguridad.

En cuanto al motor, incorpora uno de 1.5L DOHC de 4 cilindros, que entrega 98 HP de potencia y 143 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades y tracción delantera, priorizando eficiencia, suavidad de marcha y una respuesta equilibrada.

Es espaciosa, ya que alcanza 4,36 m de largo, 2,08 m de ancho y 1,61 m de alto, lo que se traduce en una cabina más amplia para cinco pasajeros y un baúl de 436 litros, ampliable hasta 1.140 litros con la segunda fila abatida.

Por su parte, presenta una estética completamente renovada, con líneas modernas y una identidad visual alineada al ADN global de la marca. La versión RS se destaca por llantas de aleación de 17”, techo bitono, sunroof­, espejos plegables eléctricamente, asientos deportivos en rojo y ópticas full led.

El modelo ofrece seis airbags de serie, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS con EBD, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos y dirección electrónicamente asistida. Por primera vez, incorpora el sistema Chevrolet Intelligent Driving, que integra ocho sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

La garantía es de tres años o 100.000 km, y cuenta con el respaldo de la red de concesionarios Chevrolet en todo el país. El precio de la versión LT es de US$ 23.990, mientras que la RS tiene un precio de US$ 25.990.

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