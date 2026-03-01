Científica uruguaya premiada por proyecto de diseño de las redes móviles del futuro

Se trata de Claudina Rattaro, quien es la ganadora del 18º Premio L’Oréal Unesco Por las Mujeres en la Ciencia de Uruguay

Se celebró la edición 2026 del Premio L’Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La ganadora fue Claudina Rattaro, magíster y doctora en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República (Udelar). Recibirá un apoyo económico de 22.000 dólares para desarrollar su proyecto “Future-Mobnet: framework experimental para el diseño y validación de redes móviles 5G/6G”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El proyecto liderado por Rattaro propone crear un entorno experimental para diseñar y probar las redes móviles del futuro, combinando tecnologías abiertas e inteligencia artificial. La plataforma busca promover la innovación y la independencia tecnológica, a la vez que serviría como base para la investigación, la enseñanza y el desarrollo de nuevas aplicaciones.

Esta iniciativa global liderada por L’Oreal Groupe en asociación con la Unesco, y con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, busca impulsar el trabajo de científicas uruguayas y reconoce proyectos de investigación innovadores en áreas clave para el país. En esta oportunidad, se presentaron 23 propuestas que debían estar enfocadas en ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud, y ciencias agrícolas.

“En L’Oréal celebramos a quienes transforman el conocimiento en impacto y abren nuevas posibilidades para el futuro. Desde hace más de dos décadas, junto a la Unesco, impulsamos esta alianza que reconoce la excelencia y promueve la participación de más mujeres en la ciencia. Claudina representa el talento y la visión que inspiran a nuevas generaciones de científicas en Uruguay. Reconocer su trabajo es reafirmar nuestro compromiso con una ciencia más diversa, inclusiva y esencial para el progreso de la sociedad” expresó el director general de L’Oréal Groupe en Uruguay, Nicolás Oberti.