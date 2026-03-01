Científica uruguaya premiada por proyecto de diseño de las redes móviles del futuro

Se celebró la edición 2026 del Premio L’Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La ganadora fue Claudina Rattaro, magíster y doctora en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República (Udelar). Recibirá un apoyo económico de 22.000 dólares para desarrollar su proyecto “Future-Mobnet: framework experimental para el diseño y validación de redes móviles 5G/6G”.
El proyecto liderado por Rattaro propone crear un entorno experimental para diseñar y probar las redes móviles del futuro, combinando tecnologías abiertas e inteligencia artificial. La plataforma busca promover la innovación y la independencia tecnológica, a la vez que serviría como base para la investigación, la enseñanza y el desarrollo de nuevas aplicaciones.
Esta iniciativa global liderada por L’Oreal Groupe en asociación con la Unesco, y con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, busca impulsar el trabajo de científicas uruguayas y reconoce proyectos de investigación innovadores en áreas clave para el país. En esta oportunidad, se presentaron 23 propuestas que debían estar enfocadas en ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud, y ciencias agrícolas.
“En L’Oréal celebramos a quienes transforman el conocimiento en impacto y abren nuevas posibilidades para el futuro. Desde hace más de dos décadas, junto a la Unesco, impulsamos esta alianza que reconoce la excelencia y promueve la participación de más mujeres en la ciencia. Claudina representa el talento y la visión que inspiran a nuevas generaciones de científicas en Uruguay. Reconocer su trabajo es reafirmar nuestro compromiso con una ciencia más diversa, inclusiva y esencial para el progreso de la sociedad” expresó el director general de L’Oréal Groupe en Uruguay, Nicolás Oberti.
Por su parte, Rattaro afirmó que la obtención del galardón “representa una enorme alegría. Lo vivo como un reconocimiento al tiempo, la energía y el compromiso que dedico cada día a mi trabajo. Me entusiasma saber que este apoyo nos permitirá concretar el proyecto presentado junto con el equipo que me acompaña. Lo asumo como una gran responsabilidad, la de ser una referente para niñas y jóvenes que quieren desarrollarse profesionalmente en la ciencia y la tecnología, como otras mujeres lo fueron para mí antes”.