Diversidad y solidaridad en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay

Los equipos compartieron costumbres, bailes, música y expresiones culturales propias y, con ello, dieron forma a un auténtico mapa sensorial del mundo

Más de 40 nacionalidades estuvieron representadas en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay.

Más de 40 nacionalidades estuvieron representadas en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay.

Sabores del mundo, risas compartidas y una energía contagiosa marcaron una nueva edición de la Feria de las Naciones de Tata Consultancy Services (TCS) Uruguay. En el espacio exterior de las oficinas, los equipos desplegaron puestos decorados con banderas, guirnaldas y objetos típicos de cada país, lo que transformó el lugar en un recorrido multicultural lleno de vida.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Las más de 40 nacionalidades que integran TCS Uruguay estuvieron presentes en esta jornada que, año tras año, celebra la diversidad como uno de los valores fundamentales de la compañía. Los equipos compartieron costumbres, bailes, música y expresiones culturales propias y, con ello, dieron forma a un auténtico mapa sensorial del mundo. La consigna fue clara: disfrutar, compartir y ayudar, ya que todos los años la feria respalda una causa solidaria.

El clima acompañó con un día radiante, ideal para disfrutar al aire libre, y desde temprano los integrantes de TCS se acercaron para participar. La feria fue una de las más concurridas de los últimos años y mantuvo un ambiente festivo durante toda la jornada. Cada grupo se involucró con entusiasmo y mostró creatividad y orgullo por representar sus culturas, en una propuesta que combinó integración, solidaridad y alegría.

La edición de este año tuvo además un propósito muy especial: recaudar fondos para el tratamiento médico de Emilia, hija de un integrante de la compañía que necesita una operación de corazón fuera del país. La causa unió a toda la comunidad de TCS, que trabajó con compromiso y empatía para que cada aporte se convirtiera en un gesto de apoyo y esperanza.