Diversidad y solidaridad en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay

Sabores del mundo, risas compartidas y una energía contagiosa marcaron una nueva edición de la Feria de las Naciones de Tata Consultancy Services (TCS) Uruguay. En el espacio exterior de las oficinas, los equipos desplegaron puestos decorados con banderas, guirnaldas y objetos típicos de cada país, lo que transformó el lugar en un recorrido multicultural lleno de vida.
Las más de 40 nacionalidades que integran TCS Uruguay estuvieron presentes en esta jornada que, año tras año, celebra la diversidad como uno de los valores fundamentales de la compañía. Los equipos compartieron costumbres, bailes, música y expresiones culturales propias y, con ello, dieron forma a un auténtico mapa sensorial del mundo. La consigna fue clara: disfrutar, compartir y ayudar, ya que todos los años la feria respalda una causa solidaria.
El clima acompañó con un día radiante, ideal para disfrutar al aire libre, y desde temprano los integrantes de TCS se acercaron para participar. La feria fue una de las más concurridas de los últimos años y mantuvo un ambiente festivo durante toda la jornada. Cada grupo se involucró con entusiasmo y mostró creatividad y orgullo por representar sus culturas, en una propuesta que combinó integración, solidaridad y alegría.
La edición de este año tuvo además un propósito muy especial: recaudar fondos para el tratamiento médico de Emilia, hija de un integrante de la compañía que necesita una operación de corazón fuera del país. La causa unió a toda la comunidad de TCS, que trabajó con compromiso y empatía para que cada aporte se convirtiera en un gesto de apoyo y esperanza.
La historia de Emilia sigue conmoviendo al equipo de TCS, que acompaña a la familia en el proceso de sanación y difunde la campaña solidaria a través de la cuenta de Instagram @juntosporemilia.