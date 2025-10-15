¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Diversidad y solidaridad en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay

Los equipos compartieron costumbres, bailes, música y expresiones culturales propias y, con ello, dieron forma a un auténtico mapa sensorial del mundo

Darya Halauko, Mónica Scarpa, country head de TCS Uruguay Natacha Emicuri, gerenta de RR.HH. de TCS Uruguay Verónica Lozano, Cynthia Gómez y Pawan Kumar.

Darya Halauko, Mónica Scarpa, country head de TCS Uruguay Natacha Emicuri, gerenta de RR.HH. de TCS Uruguay Verónica Lozano, Cynthia Gómez y Pawan Kumar.

FOTO

Gastón De Armas
Tatuajes con henna.

Tatuajes con henna.

FOTO

Gastón De Armas
Durante la jornada también hubo bailes típicos.

Durante la jornada también hubo bailes típicos.

FOTO

Gastón De Armas
Arulraj Kanagaraj, Sreedevi Vaddi y Santosh Racha.&nbsp;

Arulraj Kanagaraj, Sreedevi Vaddi y Santosh Racha. 

FOTO

Gastón De Armas
Marcelo Viña, Sergio Pereira, Gonzalo Lois y Nicolás Suárez.

Marcelo Viña, Sergio Pereira, Gonzalo Lois y Nicolás Suárez.

FOTO

Gastón De Armas
Emiliano y Emilia Hnchaño con la gerenta de RR.HH. Verónica Lozano.

Emiliano y Emilia Hnchaño con la gerenta de RR.HH. Verónica Lozano.

FOTO

Gastón De Armas
Laura Monge y Luis Morales.

Laura Monge y Luis Morales.

FOTO

Gastón De Armas
Malga Barcellos, Yésica Saráchega, Roxanne Bandera, Joaquín Núñez y Eliezer Carnalez.

Malga Barcellos, Yésica Saráchega, Roxanne Bandera, Joaquín Núñez y Eliezer Carnalez.

FOTO

Gastón De Armas
Más de 40 nacionalidades estuvieron representadas en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay.

Más de 40 nacionalidades estuvieron representadas en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay.

FOTO

Gastón De Armas
Más de 40 nacionalidades estuvieron representadas en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay.

Más de 40 nacionalidades estuvieron representadas en la Feria de las Naciones de TCS Uruguay.

FOTO

Gastón De Armas
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Sabores del mundo, risas compartidas y una energía contagiosa marcaron una nueva edición de la Feria de las Naciones de Tata Consultancy Services (TCS) Uruguay. En el espacio exterior de las oficinas, los equipos desplegaron puestos decorados con banderas, guirnaldas y objetos típicos de cada país, lo que transformó el lugar en un recorrido multicultural lleno de vida.

Las más de 40 nacionalidades que integran TCS Uruguay estuvieron presentes en esta jornada que, año tras año, celebra la diversidad como uno de los valores fundamentales de la compañía. Los equipos compartieron costumbres, bailes, música y expresiones culturales propias y, con ello, dieron forma a un auténtico mapa sensorial del mundo. La consigna fue clara: disfrutar, compartir y ayudar, ya que todos los años la feria respalda una causa solidaria.

Leé además

como funciona ozempic, el medicamento contra la obesidad que ya se vende en uruguay
Salud

Cómo funciona Ozempic, el medicamento contra la obesidad que ya se vende en Uruguay

Por Redacción Galería
Jan Dzieciolowski.
Tecnología

La UE considera que el tratado sobre IA firmado por Uruguay puede darle un “empujoncito” hacia su ley nacional en esa materia

Por José Frugoni
Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 
Impuestos

El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

Por Ismael Grau

El clima acompañó con un día radiante, ideal para disfrutar al aire libre, y desde temprano los integrantes de TCS se acercaron para participar. La feria fue una de las más concurridas de los últimos años y mantuvo un ambiente festivo durante toda la jornada. Cada grupo se involucró con entusiasmo y mostró creatividad y orgullo por representar sus culturas, en una propuesta que combinó integración, solidaridad y alegría.

La edición de este año tuvo además un propósito muy especial: recaudar fondos para el tratamiento médico de Emilia, hija de un integrante de la compañía que necesita una operación de corazón fuera del país. La causa unió a toda la comunidad de TCS, que trabajó con compromiso y empatía para que cada aporte se convirtiera en un gesto de apoyo y esperanza.

La historia de Emilia sigue conmoviendo al equipo de TCS, que acompaña a la familia en el proceso de sanación y difunde la campaña solidaria a través de la cuenta de Instagram @juntosporemilia.

Selección semanal
SNIS

Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

Por Leonel García
Ley de Presupuesto

Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

Por Nicolás Delgado
Oficialismo

Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

Por Santiago Sánchez
Terminal Cuenca del Plata

Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre
Video

Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Nine Orchard Hotel

Cinco hoteles que marcan la nueva escena boutique de Nueva York

Por Gabriela Pallares
Enzo Vogrincic y Felipe Ipar. 

Enzo Vogrincic presentó ‘La muerte del personaje’ en la Feria del Libro

Por Felipe Barbeito
Ministro del Interior Carlos Negro con la caricatura de Junior.

Carlos Negro: “La seguridad no se mejora con discursos, sino con evidencia y trabajo”

Por  Katherine Kilian  y Felipe Barbeito