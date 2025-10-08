¡Hola !

¿Qué ver en el Monfic 2025?

Este jueves 9 empieza el Festival Internacional de Cine de Montevideo con películas ganadoras de Cannes, Berlín y Venecia

Un simple accidente, de Jafar Panahi.

Un simple accidente, de Jafar Panahi.

FOTO

De Movie Center: gerenta de Marketing María José Scremini, gerenta de Teatros y Contenidos Soledad Ortiz, CEO Francisco Armas, directora Valentina Artagaveytia y gerente de Programación Mauro Aschero.
Video
Cine

El Festival Internacional de Cine de Montevideo celebró su apertura en Movie

Por Felipe Barbeito
ese villano que llevamos dentro
Opinión y Análisis

Ese villano que llevamos dentro

Por Alejandro Laborde
Stellan Skarsgård y Renate Reinsve en Sentimental Value.
El Monfic presenta su 20ª edición con cine de Cannes, Venecia y películas con proyección al Oscar

Por Redacción Búsqueda

Desde la última edición del Festival de Cannes llegan la ganadora de la Palma de Oro, Un simple accidente, del realizador iraní Jafar Panahi (sábado 11, 18.50 h); el ganador del Gran Premio del Jurado, Sentimental Value, del danés-noruego Joachim Trier (sábado 11, 21.10 h); y otros filmes en competencia, como Mente maestra, de la estadounidense Kelly Reichardt (domingo 12, 19.35 h; martes 14, 16.55 h), y Amores compartidos, del estadounidense Michael Angelo Covino (viernes 10, 16 h; sábado 11, 21 h).

Sentimental Value
Sentimental Value, de Joachim Trier.

Sentimental Value, de Joachim Trier.

Del Festival de Berlín llegan La venganza, del sueco Gustav Möller (domingo 12, 16.35 h; miércoles 15, 18.45 h), La hermanastra fea, de la noruega Emilie Blichfeldt (domingo 12, 21.10 h; lunes 13, 21.10 h), y Dreams (Sueños), del mexicano Michel Franco (jueves 9, 21 h; sábado 11, 16.25 h).

La venganza
La venganza, de Gustav Möller.

La venganza, de Gustav Möller.

También se podrá ver La grazia, del napolitano Paolo Sorrentino, que inauguró Venecia (domingo 12, 18.25 h), y La máquina (The smashing machine), que le valió el premio a Mejor director en el mismo festival al estadounidense Benny Safdie(sábado 11, 19.20 h; martes 14, 21.10 h). Otros títulos destacados son Gracias por operar con nuestro banco, de la palestina Laila Abbas (viernes 10, 16.50 h; domingo 12, 18.50 h); La buena suerte, de la española Gracia Querejeta (jueves 9, 16.05 h; viernes 10, 21 h); El renacer del alma, del chino Yu Yang (Mejor animación en el Festival de Shangái, jueves 9, 18.10 h; lunes 13, 16.05 h); y Locamente, del italiano Paolo Genovese, premiada por los críticos italianos (miércoles 15, 19 h).

Dreams suenos
Dreams (Sueños), de Michel Franco.

Dreams (Sueños), de Michel Franco.

El Monfic será también la oportunidad para ver el documental uruguayo Germán Araújo (jueves 9, 16.15 h; sábado 11, 18.40 h), en el que Aldo Novick homenajea a una figura de la resistencia uruguaya a la dictadura.

Todas las funciones son en Movie Montevideo Shopping y las entradas cuestan 320 pesos. Programación completa, acá.

Partido Nacional

La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

Por Federico Castillo
Tecnología

Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

Por Redacción Búsqueda
Seguridad

La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

Por Ismael Grau

George y Amal Clooney fueron anfitriones de la cuarta edición de los Albie Awards, celebrada por primera vez en el Museo de Historia Natural de Londres.

Londres fue sede de los Albie Awards, los premios que entrega la fundación de George Clooney y su esposa

Eduvaluer es una EdTech (tecnología diseñada para la educación) orientada a la salud mental﻿

Una app uruguaya que habla por los chicos y detecta problemas de vínculos entre adolescentes

Por Milene Breito Pistón
De Movie Center: gerenta de Marketing María José Scremini, gerenta de Teatros y Contenidos Soledad Ortiz, CEO Francisco Armas, directora Valentina Artagaveytia y gerente de Programación Mauro Aschero.
Video

El Festival Internacional de Cine de Montevideo celebró su apertura en Movie

Por Felipe Barbeito
La premiación fue conducido por Virginia Arlington y Verónica Correa.

Estos son todos los libros y autores ganadores de los Premios Bartolomé Hidalgo 2025

Por Redacción Galería