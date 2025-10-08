¿Qué ver en el Monfic 2025?

Este jueves 9 empieza el Festival Internacional de Cine de Montevideo con películas ganadoras de Cannes, Berlín y Venecia

Una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic) llega a las salas a partir de este jueves 9 con una selección de películas que apela a la diversidad artística y cultural. La grilla de esta edición 2025 se pasea entre variedad de géneros y contempla ficciones, documentales y animaciones.

Desde la última edición del Festival de Cannes llegan la ganadora de la Palma de Oro, Un simple accidente, del realizador iraní Jafar Panahi (sábado 11, 18.50 h); el ganador del Gran Premio del Jurado, Sentimental Value, del danés-noruego Joachim Trier (sábado 11, 21.10 h); y otros filmes en competencia, como Mente maestra, de la estadounidense Kelly Reichardt (domingo 12, 19.35 h; martes 14, 16.55 h), y Amores compartidos, del estadounidense Michael Angelo Covino (viernes 10, 16 h; sábado 11, 21 h).

Sentimental Value Sentimental Value, de Joachim Trier. Del Festival de Berlín llegan La venganza, del sueco Gustav Möller (domingo 12, 16.35 h; miércoles 15, 18.45 h), La hermanastra fea, de la noruega Emilie Blichfeldt (domingo 12, 21.10 h; lunes 13, 21.10 h), y Dreams (Sueños), del mexicano Michel Franco (jueves 9, 21 h; sábado 11, 16.25 h).

La venganza La venganza, de Gustav Möller. También se podrá ver La grazia, del napolitano Paolo Sorrentino, que inauguró Venecia (domingo 12, 18.25 h), y La máquina (The smashing machine), que le valió el premio a Mejor director en el mismo festival al estadounidense Benny Safdie(sábado 11, 19.20 h; martes 14, 21.10 h). Otros títulos destacados son Gracias por operar con nuestro banco, de la palestina Laila Abbas (viernes 10, 16.50 h; domingo 12, 18.50 h); La buena suerte, de la española Gracia Querejeta (jueves 9, 16.05 h; viernes 10, 21 h); El renacer del alma, del chino Yu Yang (Mejor animación en el Festival de Shangái, jueves 9, 18.10 h; lunes 13, 16.05 h); y Locamente, del italiano Paolo Genovese, premiada por los críticos italianos (miércoles 15, 19 h).