El percherón volvió a ser protagonista en la Expo Prado

Además de coronar a los nuevos grandes campeones, se celebró la fundación de la Sociedad de Criadores de Caballos Percherón en Uruguay

Fabio Núñez y Matías Birriel con el Gran campeón macho y mejor ejemplar sin distinción de sexo.

Fabio Núñez y Matías Birriel con el Gran campeón macho y mejor ejemplar sin distinción de sexo.

El percherón volvió a ser protagonista en la pista de la Expo Prado 2025, confirmando su vigencia como una de las razas más admiradas del mundo ecuestre. La jornada tuvo un valor doble: además de coronar a los nuevos grandes campeones, se celebró la fundación de la Sociedad de Criadores de Caballos Percherón en Uruguay, un paso clave para proyectar esta raza hacia el futuro.

Originarios de la región de Le Perche, en Normandía (Francia), los percherones combinan potencia y elegancia, y en Uruguay su historia se remonta a 1910, cuando la Asociación Rural registró los primeros ejemplares. Más de un siglo después, siguen conquistando la pista del Prado.

El sábado 6, la cabaña Thilau Ganadera se quedó con todos los títulos principales de la raza: la Gran campeona, la Reservada gran campeona, el Gran campeón, el Reservado gran campeón y la Mejor potranca de dos años. En hembras, la yegua consagrada fue elogiada por su volumen, fortaleza y marcada tipicidad racial, mientras que la potranca fue destacada como una promesa de futuro. En machos, el padrillo distinguido sobresalió por su rusticidad, corrección y nobleza, cualidades que lo convierten en un animal versátil tanto para el trabajo rural como para las competencias de tiro.

El percherón combina fuerza y docilidad: es capaz de arrastrar grandes cargas, pero también resistente y ágil, con la capacidad de recorrer largas distancias. Estas cualidades lo han hecho famoso en el mundo y explican­ su creciente proyección en Uruguay.

Con la creación de la Sociedad de Criadores, impulsada por referentes, como Ana Laura Camacho, el objetivo es fortalecer la difusión de la raza y abrir nuevos mercados en la región. Así, la Expo Prado 2025 no solo fue una vitrina de campeones, sino también el punto de partida de una nueva etapa para el percherón en el país.