El percherón volvió a ser protagonista en la Expo Prado

Además de coronar a los nuevos grandes campeones, se celebró la fundación de la Sociedad de Criadores de Caballos Percherón en Uruguay

Fabio Núñez y Matías Birriel con el Gran campeón macho y mejor ejemplar sin distinción de sexo.

Fabio Núñez y Matías Birriel con el Gran campeón macho y mejor ejemplar sin distinción de sexo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gustavo Dos Santos, Karina Arrieta y Francesca Dos Santos con el Campeón macho.

Gustavo Dos Santos, Karina Arrieta y Francesca Dos Santos con el Campeón macho.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gustavo Dos Santos, Karina Arrieta y Francesca Dos Santos con el Campeón macho.

Gustavo Dos Santos, Karina Arrieta y Francesca Dos Santos con el Campeón macho.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pilar Díaz y Federica Vreedenbur.

Pilar Díaz y Federica Vreedenbur.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cabo Juan Antúnez, guardia Heber Gómez con el can Darco, teniente Sebastián Rosadilla con el can Bruna, guardia Santiago de la Puente con el can Dark, cabo Alexis Silva con el can Demon y guardia Dalila Schiera con el can Dagon.

Cabo Juan Antúnez, guardia Heber Gómez con el can Darco, teniente Sebastián Rosadilla con el can Bruna, guardia Santiago de la Puente con el can Dark, cabo Alexis Silva con el can Demon y guardia Dalila Schiera con el can Dagon.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Débora Habsburg y Jeannine Moure.

Débora Habsburg y Jeannine Moure.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcia Padilla y Sebastián Briz.

Marcia Padilla y Sebastián Briz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Paula Fernández y Viviana Nieves.

Paula Fernández y Viviana Nieves.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juliana Spagnuolo, Serrana Alfaro y Juan Spagnuolo.

Juliana Spagnuolo, Serrana Alfaro y Juan Spagnuolo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ana Laura Vanzella y Vitor Peixoto.

Ana Laura Vanzella y Vitor Peixoto.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El percherón volvió a ser protagonista en la pista de la Expo Prado 2025, confirmando su vigencia como una de las razas más admiradas del mundo ecuestre. La jornada tuvo un valor doble: además de coronar a los nuevos grandes campeones, se celebró la fundación de la Sociedad de Criadores de Caballos Percherón en Uruguay, un paso clave para proyectar esta raza hacia el futuro.

Originarios de la región de Le Perche, en Normandía (Francia), los percherones combinan potencia y elegancia, y en Uruguay su historia se remonta a 1910, cuando la Asociación Rural registró los primeros ejemplares. Más de un siglo después, siguen conquistando la pista del Prado.

El sábado 6, la cabaña Thilau Ganadera se quedó con todos los títulos principales de la raza: la Gran campeona, la Reservada gran campeona, el Gran campeón, el Reservado gran campeón y la Mejor potranca de dos años. En hembras, la yegua consagrada fue elogiada por su volumen, fortaleza y marcada tipicidad racial, mientras que la potranca fue destacada como una promesa de futuro. En machos, el padrillo distinguido sobresalió por su rusticidad, corrección y nobleza, cualidades que lo convierten en un animal versátil tanto para el trabajo rural como para las competencias de tiro.

El percherón combina fuerza y docilidad: es capaz de arrastrar grandes cargas, pero también resistente y ágil, con la capacidad de recorrer largas distancias. Estas cualidades lo han hecho famoso en el mundo y explican­ su creciente proyección en Uruguay.

Con la creación de la Sociedad de Criadores, impulsada por referentes, como Ana Laura Camacho, el objetivo es fortalecer la difusión de la raza y abrir nuevos mercados en la región. Así, la Expo Prado 2025 no solo fue una vitrina de campeones, sino también el punto de partida de una nueva etapa para el percherón en el país.

Mientras tanto, en otro sector del ruedo central, la Unidad Táctica de Canes K9 de la Guardia Republicana del Ministerio del Interior volvió a captar la atención del público en la Expo Prado con una demostración que combinó precisión, disciplina y la estrecha relación entre los efectivos y sus perros de trabajo.

Los asistentes observaron cómo los perros reaccionan ante órdenes específicas, su rapidez en la búsqueda de objetivos y la fuerza con la que neutralizan a un sospechoso durante las prácticas de detención. Cada movimiento fue acompañado por la explicación de los instructores, que detallaron el proceso de entrenamiento y el rol fundamental que cumplen estos animales dentro de la fuerza policial. “Estos perros no son solo herramientas, son compañeros de trabajo que se forman con nosotros durante años. La confianza entre guía y can es lo que hace posible que reaccionen con tanta precisión”, señaló Sebastián Rodilla, jefe de la Unidad K9, al finalizar la demostración.

El cierre fue seguido con reconocimiento general al esfuerzo y profesionalismo de la Unidad K9, cuya presencia en la Expo Prado no solo mostró habilidades técnicas, sino también el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana.

