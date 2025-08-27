¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Entre novedades y productos icónicos, L'Oréal París presentó una propuesta inmersiva en Montevideo

La iniciativa se centró en tres pilares: fortalecer la confianza en la ciencia, transmitir el legado de la marca y fomentar el brand love mediante la innovación

De L’Oreal: grouper marketing Agustín Carrera, directora de Marketing Karina Porteiro, product manager Juan Ignacio Viana y grouper marketing Diego Sariotte.

De L’Oreal: grouper marketing Agustín Carrera, directora de Marketing Karina Porteiro, product manager Juan Ignacio Viana y grouper marketing Diego Sariotte.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luciana González, Anahí Lange y Eunice Castro.

Luciana González, Anahí Lange y Eunice Castro.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Margara Shaw e Inés Arrosa.

Margara Shaw e Inés Arrosa.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Noel Notaroberto y Varina de Césare.

Noel Notaroberto y Varina de Césare.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Guillermina Villenau, Belén Méndez y Paula Ramírez.

Guillermina Villenau, Belén Méndez y Paula Ramírez.

FOTO

Mauricio Rodríguez

En el elegante y suntuoso entorno del Museo del Gaucho y la Moneda, L’Oréal presentó en Uruguay La Maison, una propuesta inmersiva donde clientes y amigos exploraron de primera mano, a través de distintas estaciones, productos emblemáticos y novedades en tratamientos y cosmética. La iniciativa se centró en tres pilares: fortalecer la confianza en la ciencia, transmitir el legado de la marca y fomentar el brand love mediante la innovación.

La cita fue el jueves 21 y la ocasión fue propicia para mostrar el documental The Final Copy of Ilon Specht, del director Ben Proudfoot. El corto relata la historia de la directora creativa de la agencia McCann Erickson, quien a comienzos de los años 70 creó para L’Oréal el emblemático concepto “Porque yo lo valgo”.

Leé además

Fernando Pereira, en el comité del Frente Amplio Unidos Venceremos.
Oficialismo

Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
Sanguche 
Ruta gastronómica

7 lugares nuevos para comer bien y lindo en Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Edil Federico Paganini, del Partido Colorado
Junta Departamental

El único edil colorado de Montevideo pide a “los líderes” que se involucren más en la capital

Por Leonel García

La directora de Marketing de L’Oréal, Karina Porteiro, recordó que la marca fue fundada en 1907 y destacó que llevan más de cinco décadas sosteniendo el concepto creado por Specht. Sobre el film, expresó: “Es un material absolutamente emotivo que refleja cuál es nuestra misión y propósito. Es empoderar a las mujeres y que la expresión de la belleza se encuentre con la autorrealización, mirando hacia adentro y no a través de la visión del otro”.

Además de conocer los productos, los invitados pudieron acercarse a la campaña Stand Up de L’Oréal contra el acoso callejero. “Es nuestro compromiso social para que las mujeres vulneradas no sean ignoradas”, subrayó Porteiro.

Selección semanal
Conflicto en Medio Oriente

“Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

Por Juan Francisco Pittaluga
Fuerzas Armadas

El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

Por Juan Francisco Pittaluga
Sistema financiero

El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

Por Redacción Búsqueda
Justicia

Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

TE PUEDE INTERESAR

Sanguche 

7 lugares nuevos para comer bien y lindo en Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Carlos González, pediatra español: “Lo que tu hijo necesita no es tu dinero, es tu tiempo”

Carlos González, pediatra español: “Lo que tu hijo necesita no es tu dinero, es tu tiempo”

Por Federica Chiarino Vanrell
Comprar moda ultrarrápida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿cómo se corta el círculo?

Comprar moda ultrarrápida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿cómo se corta el círculo?

Por Patricia Mántaras de la Orden
Este 25 de agosto se cumple el aniversario número 100 del Palacio Legislativo, historia centenaria contada y celebrada a través de un cuidado proceso de restauración en el que se buscó preservar las piezas originales.

Secretos a la vista del Palacio Legislativo: la piezas originales que forman parte de su acervo

Por Milene Breito