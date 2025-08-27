Entre novedades y productos icónicos, L'Oréal París presentó una propuesta inmersiva en Montevideo
La iniciativa se centró en tres pilares: fortalecer la confianza en la ciencia, transmitir el legado de la marca y fomentar el brand love mediante la innovación
De L’Oreal: grouper marketing Agustín Carrera, directora de Marketing Karina Porteiro, product manager Juan Ignacio Viana y grouper marketing Diego Sariotte.
En el elegante y suntuoso entorno del Museo del Gaucho y la Moneda, L’Oréal presentó en Uruguay La Maison, una propuesta inmersiva donde clientes y amigos exploraron de primera mano, a través de distintas estaciones, productos emblemáticos y novedades en tratamientos y cosmética. La iniciativa se centró en tres pilares: fortalecer la confianza en la ciencia, transmitir el legado de la marca y fomentar el brand love mediante la innovación.
La cita fue el jueves 21 y la ocasión fue propicia para mostrar el documental The Final Copy of Ilon Specht, del director Ben Proudfoot. El corto relata la historia de la directora creativa de la agencia McCann Erickson, quien a comienzos de los años 70 creó para L’Oréal el emblemático concepto “Porque yo lo valgo”.
La directora de Marketing de L’Oréal, Karina Porteiro, recordó que la marca fue fundada en 1907 y destacó que llevan más de cinco décadas sosteniendo el concepto creado por Specht. Sobre el film, expresó: “Es un material absolutamente emotivo que refleja cuál es nuestra misión y propósito. Es empoderar a las mujeres y que la expresión de la belleza se encuentre con la autorrealización, mirando hacia adentro y no a través de la visión del otro”.
Además de conocer los productos, los invitados pudieron acercarse a la campaña Stand Up de L’Oréal contra el acoso callejero. “Es nuestro compromiso social para que las mujeres vulneradas no sean ignoradas”, subrayó Porteiro.