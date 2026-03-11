La Fundación Carolina fortalece en Uruguay su red académica entre España y América Latina

Profesionales, exbecarios y autoridades se reunieron en Montevideo para compartir experiencias y reafirmar el impacto de una red académica que conecta a Uruguay con España desde hace más de veinte años

La directora de la Fundación Carolina, Erika Rodríguez Pinzón, visitó Uruguay en el marco de una agenda orientada a fortalecer los vínculos académicos e institucionales entre España y el país. Con motivo de su presencia, la Embajada de España en Uruguay organizó un encuentro en la residencia del embajador, que reunió a integrantes de la Red Carolina y a referentes del ámbito educativo y empresarial.

Participaron exbecarios de la fundación y asistentes a sus distintos programas de visitantes, así como representantes de empresas españolas patrocinadoras y autoridades del mundo universitario. El encuentro se desarrolló en el jardín de la residencia y permitió el reencuentro entre profesionales que han compartido experiencias académicas y formativas en España.

La Fundación Carolina fue creada el 22 de setiembre de 2000 y cuenta con la presidencia de honor de su majestad el rey de España. Desde su origen, tiene como misión fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, además de otros Estados con los que mantiene vínculos históricos, culturales y geográficos. A lo largo de más de dos décadas, la institución ha impulsado programas de becas de posgrado, doctorado, estancias de investigación y movilidad académica, consolidando una amplia red de profesionales en toda Iberoamérica.

Durante el encuentro, Rodríguez Pinzón destacó especialmente el valor humano que sustenta el trabajo de la fundación. Subrayó que más allá de los programas y las cifras, lo verdaderamente significativo es la comunidad que se crea: los lazos personales, académicos y profesionales que perduran en el tiempo y que fortalecen el diálogo entre países. En ese sentido, resaltó la importancia de la Red Carolina como un espacio vivo de intercambio, colaboración y proyección conjunta.

Por su parte, el embajador de España agradeció la nutrida convocatoria y puso en valor la trayectoria de la Fundación Carolina como puente entre ambas orillas del Atlántico. Resaltó el impacto que sus programas han tenido en la formación de profesionales uruguayos y en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, alentando a los presentes a continuar participando activamente de esta red de cooperación.