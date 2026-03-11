¡Hola !

La Fundación Carolina fortalece en Uruguay su red académica entre España y América Latina

Profesionales, exbecarios y autoridades se reunieron en Montevideo para compartir experiencias y reafirmar el impacto de una red académica que conecta a Uruguay con España desde hace más de veinte años

Directora de la Fundación Carolina Erika Rodríguez Pinzón y embajador de&nbsp;España Javier Salido Ortiz.

Directora de la Fundación Carolina Erika Rodríguez Pinzón y embajador de España Javier Salido Ortiz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Manuel López, Fabiana Goyeneche y Matías Ponce.

Juan Manuel López, Fabiana Goyeneche y Matías Ponce.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Aparicio Saravia y Julieta Sierra.

Aparicio Saravia y Julieta Sierra.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Bettina Paz y Fiorella Bafundo.

Bettina Paz y Fiorella Bafundo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La directora de la Fundación Carolina, Erika Rodríguez Pinzón, visitó Uruguay en el marco de una agenda orientada a fortalecer los vínculos académicos e institucionales entre España y el país. Con motivo de su presencia, la Embajada de España en Uruguay organizó un encuentro en la residencia del embajador, que reunió a integrantes de la Red Carolina y a referentes del ámbito educativo y empresarial.

Participaron exbecarios de la fundación y asistentes a sus distintos programas de visitantes, así como representantes de empresas españolas patrocinadoras y autoridades del mundo universitario. El encuentro se desarrolló en el jardín de la residencia y permitió el reencuentro entre profesionales que han compartido experiencias académicas y formativas en España.

Yamandú Orsi, Sandra Lazo y José Luis Elizondo pretenden que la Armada adquiera nuevas patrulleras oceánicas (OPV) durante el actual período de gobierno. 
Fuerzas Armadas

El gobierno analiza la incidencia del factor geopolítico para definir compra de patrulleras oceánicas
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió con Yamandú Orsi en julio en Montevideo.
Relaciones Internacionales

Fundación Carolina de España quiere que más uruguayos postulen a sus becas
Paula Villalba, Jimena Márquez, Danna Liberman y María Luz Viera en Mamá está acá.
Video
CINE URUGUAYO

La película uruguaya ‘Mamá está acá’ encabeza nutrida presencia nacional en el Festival de Málaga

La Fundación Carolina fue creada el 22 de setiembre de 2000 y cuenta con la presidencia de honor de su majestad el rey de España. Desde su origen, tiene como misión fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, además de otros Estados con los que mantiene vínculos históricos, culturales y geográficos. A lo largo de más de dos décadas, la institución ha impulsado programas de becas de posgrado, doctorado, estancias de investigación y movilidad académica, consolidando una amplia red de profesionales en toda Iberoamérica.

Durante el encuentro, Rodríguez Pinzón destacó especialmente el valor humano que sustenta el trabajo de la fundación. Subrayó que más allá de los programas y las cifras, lo verdaderamente significativo es la comunidad que se crea: los lazos personales, académicos y profesionales que perduran en el tiempo y que fortalecen el diálogo entre países. En ese sentido, resaltó la importancia de la Red Carolina como un espacio vivo de intercambio, colaboración y proyección conjunta.

Por su parte, el embajador de España agradeció la nutrida convocatoria y puso en valor la trayectoria de la Fundación Carolina como puente entre ambas orillas del Atlántico. Resaltó el impacto que sus programas han tenido en la formación de profesionales uruguayos y en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, alentando a los presentes a continuar participando activamente de esta red de cooperación.

La velada concluyó con un espacio de intercambio entre los asistentes, quienes aprovecharon la ocasión para ponerse al día, compartir proyectos y renovar el compromiso con una comunidad académica que trasciende fronteras

Obituario

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

Por Redacción Búsqueda
Primer año de gobierno

Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

Por Guillermo Draper
Fútbol Uruguayo

A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

Por Juan Francisco Pittaluga
Patrullas oceánicas

El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

Por Juan Francisco Pittaluga

Romeo Taddei posa delante de proyecciones de obras de arte de su padre, Claudio Taddei, quien fue un destacado músico y artista plástico, fallecido en 2019. 

Romeo Taddei: "Hacer las canciones de mi padre es muy fuerte para mí; un poco lo sufro todavía"

Por Javier Alfonso
Jorge Temponi y Diego Fernández, vicepresidente y secretario general (respectivamente) de la nueva Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

El cine uruguayo estrena su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Por  Federica Chiarino Vanrell  y Patricia Mántaras de la Orden
Hacer una pausa para dormir en medio del día es visto casi como un acto de pereza o falta de disciplina en una cultura que valora el estar siempre activo, disponible y produciendo.

La siesta en tiempos de hiperproductividad: ¿pereza o necesidad biológica?

Por Redacción Galería
La Pedrera (1906-1912) sorprende por sus curvas y juego de luces interiores.
Video

Barcelona celebra al genio de Antoni Gaudí con un año de homenajes

Por Santiago Perroni
// Leer el objeto desde localStorage