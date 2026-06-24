¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Gala por el poder transformador de la música

La Orquesta Juvenil Nacional del Sodre y el Coro Nacional de Niños del Sodre celebraron sus aniversarios con una emotiva gala sinfónico-coral en el Auditorio Nacional Adela Reta

Director Ariel Pintos y la Orquesta Juvenil Nacional.

Director Ariel Pintos y la Orquesta Juvenil Nacional.

FOTO

Valentina Weikert
Directora académica de la Orquesta Juvenil del Sodre Claudia Rieiro, vicepresidenta del Sodre Alejandra Moreira, director general del MEC Carlos Varela, consejera del&nbsp;Sodre Natalia Schiavone y presidente del Sodre Luis Pérez Aquino.&nbsp; &nbsp;

Directora académica de la Orquesta Juvenil del Sodre Claudia Rieiro, vicepresidenta del Sodre Alejandra Moreira, director general del MEC Carlos Varela, consejera del Sodre Natalia Schiavone y presidente del Sodre Luis Pérez Aquino. 

 

FOTO

Valentina Weikert
Miguel Demasi, Enrique Iglesias y Eduardo Bartfeld.&nbsp;

Miguel Demasi, Enrique Iglesias y Eduardo Bartfeld. 

FOTO

Valentina Weikert
Arturo Gazzara y Sylvia da Silveira.

Arturo Gazzara y Sylvia da Silveira.

FOTO

Valentina Weikert
Nancy Calisto y Oscar González.

Nancy Calisto y Oscar González.

FOTO

Valentina Weikert
Alba Ayres y Laura Llaguno.

Alba Ayres y Laura Llaguno.

FOTO

Valentina Weikert
María Noel Saldías y Fabiana Wilson.&nbsp;

María Noel Saldías y Fabiana Wilson. 

FOTO

Valentina Weikert
Federico Rivas y Paola Moreira.&nbsp;

Federico Rivas y Paola Moreira. 

FOTO

Valentina Weikert
Susana Bernasconi, María de Luján Torre y Julieta Lens.

Susana Bernasconi, María de Luján Torre y Julieta Lens.

FOTO

Valentina Weikert
Rubén Badal y Mayra Hernández.

Rubén Badal y Mayra Hernández.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El viernes 19, el Auditorio Nacional Adela Reta fue escenario de una noche de Gala Aniversario de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre (OJNS) y el Coro Nacional de Niños del Sodre (CNNS), que ofrecieron un concierto sinfónico-coral para celebrar sus respectivas trayectorias.

La instancia conmemoró los 15 años de la OJNS y los 10 años del CNNS, dos proyectos que han marcado a generaciones de jóvenes músicos y cantantes y se han convertido en espacios de formación artística, crecimiento personal y construcción colectiva.

Leé además

un espectaculo que reune la pasion y la fuerza del flamenco en el sodre
Recomendado

Un espectáculo que reúne la pasión y la fuerza del flamenco en el Sodre

Por Redacción Galería
temporada alta de cultura para ninos
Carta de la editora

Temporada alta de cultura para niños

Durante la celebración, se destacó que estos aniversarios representan mucho más que una cifra. Son años de historias compartidas, de esfuerzos sostenidos y de vidas entrelazadas por la música. A lo largo de este tiempo, cientos de niños y jóvenes han encontrado en estas agrupaciones un lugar para desarrollar su talento, pero también para crecer como personas, fortaleciendo valores como el compromiso, la disciplina, el trabajo en equipo y la sensibilidad artística.

Asimismo, desde el Sodre recordaron que detrás de esta celebración existe una historia aún más amplia: los 30 años de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, impulsora del programa Un Niño, un Instrumento. Una iniciativa que ha llevado la música a distintos rincones del país, promoviendo la inclusión, la formación y el desarrollo de comunidades a través del arte.

La gala reunió un repertorio especialmente seleccionado en torno a una idea central: el poder transformador de la música. Las obras interpretadas invitaron al público a reflexionar sobre la paz, la esperanza, la espiritualidad y la renovación, utilizando la voz humana y el lenguaje musical como herramientas para generar encuentro y emoción.

Entre las piezas destacadas, estuvo El hombre armado: una misa para la paz, una obra de profunda carga simbólica que plantea una reflexión sobre los conflictos y la necesidad de construir sociedades más justas y pacíficas. También formó parte del programa Adiemus, composición reconocida por su atmósfera etérea y su lenguaje universal, que propone un recorrido interior en el que lo humano y lo espiritual convergen sin fronteras.

La noche culminó con la energía y vitalidad de Danza de la lluvia, una obra que evoca los ritmos de la naturaleza y la capacidad de renovación que emerge después de cada dificultad, cerrando una celebración que puso en valor no solo el talento artístico de sus integrantes, sino también el impacto social y humano que la música puede provocar.

Selección semanal
Mundial 2026

El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

Por Juan Francisco Pittaluga
Mundial 2026

Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

Por Leonel García
Salud Pública

Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

Por Leonel García
Salud Pública

La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Julio Fernández Techera es rector de la Universidad Católica desde 2016.

Julio Fernández Techera, rector de la UCU: “En el mundo universitario se viene otra revolución”

Por Carolina Villamonte
Xime Torres cocina con su hijo Juan Jacinto (extraído del libro Emoción en la cocina). 

4 recetas para cocinar con niños estas vacaciones

Por Clementina Delacroix Cardeza
El príncipe de Gales William participó de la procesión real de Royal Ascot junto a su esposa, la princesa Kate Middleton, quien volvió tras dos ediciones de ausencia por su tratamiento contra el cáncer. 

Reino Unido celebró una nueva edición del Royal Ascot, con el regreso de Kate Middleton