Gala por el poder transformador de la música

La Orquesta Juvenil Nacional del Sodre y el Coro Nacional de Niños del Sodre celebraron sus aniversarios con una emotiva gala sinfónico-coral en el Auditorio Nacional Adela Reta

Directora académica de la Orquesta Juvenil del Sodre Claudia Rieiro, vicepresidenta del Sodre Alejandra Moreira, director general del MEC Carlos Varela, consejera del Sodre Natalia Schiavone y presidente del Sodre Luis Pérez Aquino.

El viernes 19, el Auditorio Nacional Adela Reta fue escenario de una noche de Gala Aniversario de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre (OJNS) y el Coro Nacional de Niños del Sodre (CNNS), que ofrecieron un concierto sinfónico-coral para celebrar sus respectivas trayectorias.

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La instancia conmemoró los 15 años de la OJNS y los 10 años del CNNS, dos proyectos que han marcado a generaciones de jóvenes músicos y cantantes y se han convertido en espacios de formación artística, crecimiento personal y construcción colectiva.

Durante la celebración, se destacó que estos aniversarios representan mucho más que una cifra. Son años de historias compartidas, de esfuerzos sostenidos y de vidas entrelazadas por la música. A lo largo de este tiempo, cientos de niños y jóvenes han encontrado en estas agrupaciones un lugar para desarrollar su talento, pero también para crecer como personas, fortaleciendo valores como el compromiso, la disciplina, el trabajo en equipo y la sensibilidad artística.

Asimismo, desde el Sodre recordaron que detrás de esta celebración existe una historia aún más amplia: los 30 años de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, impulsora del programa Un Niño, un Instrumento. Una iniciativa que ha llevado la música a distintos rincones del país, promoviendo la inclusión, la formación y el desarrollo de comunidades a través del arte.

La gala reunió un repertorio especialmente seleccionado en torno a una idea central: el poder transformador de la música. Las obras interpretadas invitaron al público a reflexionar sobre la paz, la esperanza, la espiritualidad y la renovación, utilizando la voz humana y el lenguaje musical como herramientas para generar encuentro y emoción.