Hogue presentó su libro ‘Bichos políticos’ en la biblioteca del Palacio Legislativo

El encuentro contó con la participación de Lucía Topolansky, Luis Alberto Heber y Claudio Invernizzi

Luis Alberto Heber, Horacio Hogue Guerriero, Lucía Topolansky y Claudio Invernizzi.

FOTO

Valentina Weikert
Diputado por Canelones Carlos Reyes y Javier Hernández.

FOTO

Valentina Weikert
Rosario Mouriño, Elida Peirano y Nelson Díaz.

FOTO

Valentina Weikert
De la Biblioteca del Palacio Legislativo: directora de área Laura Bueno y director Rafael Andrade.

FOTO

Valentina Weikert
Elena Firpi y José Luis Planel.

FOTO

Valentina Weikert
Alicia Rocca y Carolina Jater.

FOTO

Valentina Weikert
Por Felipe Barbeito

En el salón central de la biblioteca del Palacio Legislativo se presentó el libro Bichos políticos. 40 años de historia política en democracia, del reconocido ilustrador y artista plástico Horacio Guerriero, más conocido como Hogue. La obra reúne cuatro décadas de vida democrática uruguaya retratadas en clave de caricatura, un lenguaje que el autor domina con una combinación de humor, precisión y mirada crítica.

El encuentro contó con la participación de Lucía Topolansky, Luis Alberto Heber y Claudio Invernizzi, quienes acompañaron al autor en la mesa de presentación. Cada uno destacó, desde su perspectiva, el valor del trabajo de Hogue y la singular forma en que sus trazos capturan el espíritu de la política uruguaya.

