Hogue presentó su libro ‘Bichos políticos’ en la biblioteca del Palacio Legislativo

En el salón central de la biblioteca del Palacio Legislativo se presentó el libro Bichos políticos. 40 años de historia política en democracia, del reconocido ilustrador y artista plástico Horacio Guerriero, más conocido como Hogue. La obra reúne cuatro décadas de vida democrática uruguaya retratadas en clave de caricatura, un lenguaje que el autor domina con una combinación de humor, precisión y mirada crítica.
El encuentro contó con la participación de Lucía Topolansky, Luis Alberto Heber y Claudio Invernizzi, quienes acompañaron al autor en la mesa de presentación. Cada uno destacó, desde su perspectiva, el valor del trabajo de Hogue y la singular forma en que sus trazos capturan el espíritu de la política uruguaya.
Topolansky reflexionó sobre la caricatura como forma de expresión artística, subrayando que, con apenas unos trazos, el autor consigue transmitir la esencia de una idea o de una figura pública. Señaló, además, la pertinencia de realizar la presentación en una biblioteca, “porque la caricatura también es un lenguaje”, y concluyó dirigiéndose al artista: “seguí dibujando, no sueltes el lápiz”.
Heber, por su parte, resaltó el carácter lúdico del libro, repleto de caricaturas “de antología”, y celebró la capacidad de Hogue para convertir episodios dramáticos en escenas contadas con una sonrisa, sin perder profundidad ni contexto.
Finalmente, Invernizzi expresó su alegría de compartir la mesa con el caricaturista, destacando lo reconfortante que resulta ver a un artista sentado junto a quienes ha retratado a lo largo de los años. Para él, el libro es también un testimonio visual de una convivencia cívica que se ha construido a través de miradas, gestos y momentos que ahora quedan inmortalizados.