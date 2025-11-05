Inca presentó el Color del Año en Casa FOA

Inca, marca especializada en pinturas para el hogar y la obra del grupo AkzoNobel, celebró sus 80 años en la primera edición uruguaya de Casa FOA, donde presentó el Color del Año 2026: Azul Puro, un tono vibrante y contemporáneo que simboliza la búsqueda de calma y armonía en un mundo en constante cambio.
Con más de 40 años de trayectoria en Argentina, Casa FOA desembarcó por primera vez en Uruguay bajo la consigna “Ciudad verde, futuro vivo”, uniendo diseño, arquitectura e interiorismo con naturaleza e innovación. En este contexto, Inca participa como patrocinador oficial de la muestra: donó toda la pintura utilizada en los proyectos y asesoró a los profesionales para desarrollar sus espacios en línea con las tendencias de color 2026.
Estas tendencias surgen del estudio del Centro de Estética Global de AkzoNobel, que desde hace más de dos décadas analiza los estados de ánimo y transformaciones del mundo para anticipar el color que marcará cada año. “Las tendencias nos desafían a encontrar una nueva belleza, vivir en armonía con nuestro entorno y abrirnos a nuevas formas de crear”, expresó la arquitecta Natalia Albónico, especialista en color de Inca Pinturas.
El Azul Puro, según explicó la directora creativa del Centro de Estética Global de AkzoNobel, Heleen van Gent, “invita a descubrir el tono que vibra con cada persona, porque el color es sentimiento y debe bailar al ritmo de la vida”.
A partir de este concepto, Inca diseñó tres paletas inspiradas en distintos estados emocionales: Silencio, con neutros y marrones que promueven el relax; Bossa Nova, de tonos cálidos y terrosos, y Danza, vibrante y llena de energía.
Entre los espacios destacados de Casa FOA, se encuentra la Sala de Baño (Espacio Nº 4), premiado por la aplicación de producto de la línea Design, además de Terráneo (Espacio Nº 25) y la Sala de Streaming by FIX (Espacio Nº 6), donde los colores y efectos especiales de Inca reflejan las tendencias ColourFutures™ 2026.
La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre en el edificio Carrasco Boating, dentro del Distrito Calcagno. Puede visitarse de martes a domingo, de 12 a 20 horas.