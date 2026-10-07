Jorge Burel presentó su nuevo libro, 'El mejor lugar, el peor momento'

El autor reconstruye su pasaje por el vespertino El Diario entre 1977 y 1982

En la 48ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, en la sala Marosa, Jorge Burel presentó el sábado 3 su libro El mejor lugar, el peor momento, una recopilación de sus memorias sobre su pasaje por el vespertino El Diario entre 1977 y 1982. El relato alterna la descripción de una redacción periodística efervescente con el clima de recelo, vigilancia y censura que se respiraba durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

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Burel rescata con afecto a sus colegas periodistas y recuerda algunas de las grandes noticias que hicieron del periódico el más vendido en la historia de nuestro país y el mayor exponente local de la crónica policial.

En conversación con Galería, dijo que empezó muy joven en el oficio, con apenas 20 años. De los cinco años que trabajó en El Diario, resaltó que el periodismo “exige libertad”, algo que en aquellos años no se tenía. “Eso no nos impedía trabajar con gusto y pasión, se trataba de una redacción en la que era el más jovencito. Los viejos lobos se habían formado en La Mañana y El Diario, o venían de otros periódicos. Me enseñaron y apoyaron, fueron mis maestros”, dijo. Burel recordó a algunos de sus colegas que fallecieron, como, por ejemplo, Antonio Pippo o Luis Casal Beck. Además, destacó que un joven Antonio Mercader fue el secretario de redacción.