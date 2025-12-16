La empresa IPL terminó el año con una celebración con clientes y amigos

IPL Ltda., empresa dedicada al abastecimiento de materiales de limpieza para distintas compañías, organizó su fiesta de fin de año con clientes y amigos. La celebración se realizó en el rooftop del Hyatt Centric Montevideo, y la instancia sirvió para compartir un momento de camaradería, además de un balance de lo ocurrido durante el año.
El codirector de IPL, Julio Seoane, contó a Galería que el año próximo la empresa cumplirá tres décadas en el mercado, con el enfoque de proveer insumos para los sitios en los que se limpia a “nivel institucional”. “Vendemos y capacitamos a los operarios en lo que es el uso correcto de los elementos de limpieza, ya sean los químicos o la maquinaria”, subrayó.
Consultado sobre los cambios que se han producido en estos 29 años, sostuvo: “Un ejemplo bien claro es el carrito con las bolsas amarillas que están, por ejemplo, en los shoppings, que hace 30 años no existían. Hoy es un commodity que no puede faltar”. Una oficina de mediano porte tiene por lo menos uno de esos carros. “Del balde negro y el trapo de piso con hipoclorito fuimos evolucionando hasta tener productos químicos más específicos. Hoy se limpia con menos agua, con trapos de microfibra, que no arrastran el polvo y la mugre, sino que los absorben. Esto es mucho mejor para el medio ambiente porque produce menos desperdicios de químicos”, aclaró.
El eslogan de IPL es “El futuro de la limpieza es verde”. En esa línea, Seoane aseguró que la empresa apuesta por materiales de mayor durabilidad.
Sobre la noche de festejo, expresó que lo que los impulsa es tener socios. “No es solo vender, es saber cuáles son las necesidades y determinar el tratamiento de limpieza específico para el lugar, ya sea un aeropuerto o un hospital. No se trabaja en todos los lugares de la misma manera”, afirmó.