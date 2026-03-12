La película uruguaya ‘Mamá está acá’ encabeza nutrida presencia nacional en el Festival de Málaga

Mamá está acá, la tercera película de las cineastas uruguayas Adriana Loeff y Claudia Abend, directoras de Hit y La flor de la vida, tuvo su estreno internacional el pasado martes 10 en el Centro Cultural Mª Victoria Atencia como parte de la Sección Oficial de Documentales del 29° Festival de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo en la ciudad andaluza.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La película, coproducida por MMS Films y Bocacha Films, tiene como protagonistas a Danna Liberman, Jimena Márquez, María Luz Viera y Paula Villalba, cuatro mujeres artistas y sus historias personales de maternidad: una adopción en solitario, el primer hijo de una pareja de mujeres y la lucha por la vida de un niño enfermo.
“Para nosotras, el Festival de Málaga es especial. Nuestra película anterior, La flor de la vida, ganó acá el premio del público en 2017”, recordaron las directoras a Búsqueda el día posterior al estreno.
“Siempre un primer encuentro con el público es un momento de nervios: ¿conectará? ¿Emocionará? La función fue increíble. Durante la proyección ya se percibía a la audiencia movilizada. Cuando terminó, todos hablaban de lo que sintieron, e incluso nos llegaron correos de personas desconocidas contando sus emociones. Fue un gran primer paso para la película”, agregaron.
El estreno en cines uruguayos está previsto para el 30 de abril.
En total, cuatro producciones con sello uruguayo en distintos espacios de una misma edición del certamen. Bocacha Films es el hilo conductor de la delegación nacional y, en esta edición, tiene otras dos películas en el festival, además de Mamá está acá: El mapa para tocarte, documental de Mercedes Afonso coproducido con la española Lunática Producciones, que también compite en la Sección Oficial de Documentales. Y Bye bye, Paraíso, ópera prima de ficción de Kim Elizondo, coproducción entre Costa Rica, Uruguay y Colombia, integra la Sección Oficial del certamen.
A esas tres presencias se suma Los indecentes, largometraje uruguayo de ficción en desarrollo del director Jean Michel Cerf, producido por Sueño Cine junto con la colombiana Cimarrón, que participa en el MAFF, el foro de industria del festival orientado al desarrollo de proyectos iberoamericanos.