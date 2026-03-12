  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La película uruguaya ‘Mamá está acá’ encabeza nutrida presencia nacional en el Festival de Málaga

    El nuevo largometraje de Adriana Loeff y Claudia Abend tuvo su estreno mundial en la competencia oficial de documentales del certamen

    Paula Villalba, Jimena Márquez, Danna Liberman y María Luz Viera en Mamá está acá.

    Paula Villalba, Jimena Márquez, Danna Liberman y María Luz Viera en Mamá está acá.

    FOTO

    Bocacha Films
    Búsqueda | Pablo Staricco
    Por Pablo Staricco

    Mamá está acá, la tercera película de las cineastas uruguayas Adriana Loeff y Claudia Abend, directoras de Hit y La flor de la vida, tuvo su estreno internacional el pasado martes 10 en el Centro Cultural Mª Victoria Atencia como parte de la Sección Oficial de Documentales del 29° Festival de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo en la ciudad andaluza.

    La película, coproducida por MMS Films y Bocacha Films, tiene como protagonistas a Danna Liberman, Jimena Márquez, María Luz Viera y Paula Villalba, cuatro mujeres artistas y sus historias personales de maternidad: una adopción en solitario, el primer hijo de una pareja de mujeres y la lucha por la vida de un niño enfermo.

    Leé además

    Jorge Temponi y Diego Fernández, vicepresidente y secretario general (respectivamente) de la nueva Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.
    Nueva era

    El cine uruguayo estrena su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

    Por  Federica Chiarino Vanrell  y Patricia Mántaras de la Orden
    Angelina de la Quintana en su muestra Lenguajes en tránsito: una obra abierta.
    Artes Visuales

    ‘Lenguajes en tránsito: una obra abierta’, muestra de Angelina de la Quintana en el Museo Blanes

    “Para nosotras, el Festival de Málaga es especial. Nuestra película anterior, La flor de la vida, ganó acá el premio del público en 2017”, recordaron las directoras a Búsqueda el día posterior al estreno.

    “Siempre un primer encuentro con el público es un momento de nervios: ¿conectará? ¿Emocionará? La función fue increíble. Durante la proyección ya se percibía a la audiencia movilizada. Cuando terminó, todos hablaban de lo que sintieron, e incluso nos llegaron correos de personas desconocidas contando sus emociones. Fue un gran primer paso para la película”, agregaron.

    El estreno en cines uruguayos está previsto para el 30 de abril.

    Embed

    En total, cuatro producciones con sello uruguayo en distintos espacios de una misma edición del certamen. Bocacha Films es el hilo conductor de la delegación nacional y, en esta edición, tiene otras dos películas en el festival, además de Mamá está acá: El mapa para tocarte, documental de Mercedes Afonso coproducido con la española Lunática Producciones, que también compite en la Sección Oficial de Documentales. Y Bye bye, Paraíso, ópera prima de ficción de Kim Elizondo, coproducción entre Costa Rica, Uruguay y Colombia, integra la Sección Oficial del certamen.

    A esas tres presencias se suma Los indecentes, largometraje uruguayo de ficción en desarrollo del director Jean Michel Cerf, producido por Sueño Cine junto con la colombiana Cimarrón, que participa en el MAFF, el foro de industria del festival orientado al desarrollo de proyectos iberoamericanos.

    Selección semanal
    Obituario

    El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

    Por Redacción Búsqueda
    Primer año de gobierno

    Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

    Por Guillermo Draper
    Fútbol Uruguayo

    A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Patrullas oceánicas

    El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage