Mapfre cerró el año con crecimiento y objetivos alcanzados

La empresa organizó una fiesta en la Criolla Elías Regules

De Mapfre: director comercial Alfonso Preve, CEO Marianne Delgado, director de Operaciones Rodrigo Maio y directora de Personas y Organizaciones Romina Romero. &nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Delegadas de Mapfre: Roxana Viera, María Pía González Berro, Adriana Perdomo y Patricia Sequeira. &nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
De Mapfre: Tatiana Malowany por Marketing, líder de Marketing, Clientes y Digital Valentina Varela, y Karina Cabrera por Fundación Mapfre.

FOTO

Valentina Weikert
De Mapfre, líderes de equipo comercial: Patricio Santinaque, Leticia Lattuf, Marcela Cabrera y Florencia Celestino.

FOTO

Valentina Weikert
Mapfre Uruguay puso un broche de oro al 2025 con una celebración que reunió a delegados (intermediarios exclusivos), socios estratégicos, proveedores y colaboradores de todo el país para destacar un año marcado por el crecimiento, los objetivos alcanzados y los desafíos superados.

El encuentro, realizado en la Criolla Elías Regules, estaba especialmente ambientado para representar a la empresa y recibir a los invitados. Durante esta celebración, autoridades de la compañía repasaron los principales hitos y presentaron una mirada proyectada hacia 2026. En lo referente a los números, anunciaron que Mapfre Uruguay mantuvo un desempeño sólido que reafirmó su posición como la primera aseguradora privada, con una participación del 14,50% del total de primas emitidas en Uruguay.

En la región Uruguay se destacó como líder del crecimiento del mercado asegurador en Latinoamérica en 2024, con un incremento del 25,8% en primas, según un informe de Mapfre Economics. El impulso principal de crecimiento provino del segmento de vida, con un aumento real del 49,1% y primas por US$ 1.635 millones, según datos del rubro. Ese dinamismo se reflejó y se mantuvo en el ámbito local: el mercado asegurador superó los US$ 1.000 millones en el tercer trimestre de 2025 y registró un crecimiento interanual del 9,71%. Este desempeño tuvo un efecto positivo en Mapfre, que consolidó una cartera equilibrada entre autos, vida, salud, accidentes y rubros diversos.

La CEO de la compañía, Marianne Delgado, aseguró que se definió un plan estratégico muy ambicioso y “al corte de hoy está totalmente cumplido”. Delgado sostuvo que el crecimiento superó la inflación del año. “Dentro de América Latina, Uruguay se consolida como el tercer país del Grupo Mapfre en términos de resultados obtenidos, algo que realmente nos llena de orgullo. Estar en esa posición dentro del grupo es un hito enorme”.

Además, dijo sentirse muy contenta con su equipo, “que acompañó esta estrategia”. Para 2026, “seguimos un desafío de transformación a través de la tecnología y la consolidación de procesos y equipos. Nuestra tarea es brindarle al cliente lo que necesite, adecuando los productos a sus necesidades”, concluyó.

La estrategia comercial mencionada por Delgado consta de un diseño de productos flexibles y adaptados a nuevas demandas, siempre a partir de una escucha de los clientes.

