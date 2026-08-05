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Marcello Figueredo lideró un conversatorio sobre la identidad de Montevideo

Bajo el título Montevideo. La ciudad sin nombre, el escritor y periodista invitó a reflexionar sobre la identidad de la capital uruguaya, su imagen hacia el mundo y las miradas que distintos viajeros e intelectuales construyeron sobre ella a lo largo de la historia

Mariela Peña y Alicia Escardó de Guarida, rodean a Marcello Figueredo.

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Adrián Echeverriaga
Carolina Oehler, Adriana Silva y Rosas y Luli Angulo.

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Adrián Echeverriaga
Mónica Nicolich, Mariella Crosta y Cecilia Rubio.

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Adrián Echeverriaga
Claudia Fosalba, Angele Detobel y Marta Metzen.

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Adrián Echeverriaga
- Fanny Schwarz y Mónica Packer.

- Fanny Schwarz y Mónica Packer.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Guarida, casa de libros, fue el escenario elegido para el conversatorio “Montevideo: la ciudad sin nombre”, una propuesta encabezada por el escritor y periodista Marcello Figueredo que convocó a un numeroso público interesado en reflexionar sobre la identidad de la capital uruguaya y la forma en que ha sido percibida tanto por quienes la habitan como por quienes la visitaron a lo largo del tiempo.

La actividad invitó a los asistentes a preguntarse si Montevideo es una ciudad decadente, un destino encantador o, quizás, una combinación de ambas cosas. A partir de esa premisa, Figueredo propuso un recorrido por distintas miradas sobre la capital, alentando al público a observarla con ojos propios y a debatir qué aspectos de la ciudad merecen ser mostrados al resto del mundo.

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El encuentro también funcionó como una invitación a “viajar sin movernos de casa”, recuperando las impresiones y los relatos que viajeros, escritores y visitantes ilustres dejaron sobre Montevideo a lo largo de distintas épocas. A través de esas voces, el conversatorio buscó ofrecer nuevas perspectivas para comprender la historia, la identidad y las transformaciones de la ciudad.

Desde Guarida destacaron la satisfacción de recibir una nueva actividad cultural en la casa de libros, que desde hace cuatro años impulsa una programación orientada a promover el intercambio de ideas, la literatura y el pensamiento. Sus representantes señalaron que uno de los objetivos del espacio es convocar propuestas que despierten la curiosidad y promuevan la conversación, como ocurrió con la charla de Figueredo.

Por su parte, el escritor expresó su deseo de que este encuentro sea el primero de varios conversatorios dedicados a distintos temas vinculados con la ciudad y la cultura uruguaya. Además de la reflexión histórica y urbana, la jornada también dejó lugar para el humor. Figueredo recordó una apuesta que había hecho previamente con Alicia Escardó, representante de Guarida. Ella sostenía que la convocatoria estaría integrada mayoritariamente por mujeres, con el argumento de que suelen participar más activamente de este tipo de actividades culturales. Él, en cambio, apostaba a que asistirían sobre todo matrimonios y hombres solos, de acuerdo con su experiencia en otras charlas.

Finalmente, la realidad terminó dándole la razón a Escardó: el público estuvo compuesto en su mayoría por mujeres. Entre risas, Figueredo reconoció la derrota de la apuesta y bromeó diciendo que él había sido “la cuota de género” de la jornada. “Escupí para arriba”, comentó con humor.

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