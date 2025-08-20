Mujeres reunidas por la paz en Medio Oriente

La paz en Medio Oriente tuvo en Uruguay un espacio para ser pensada y sentida desde voces poco habituales: las de mujeres que, desde realidades opuestas, trabajan juntas por el diálogo y el entendimiento. Bajo el título Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente, tres representantes de los movimientos Women Wage Peace (Israel) y Women of the Sun (Palestina), nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024, compartieron sus historias de vida y su lucha común.
En su primera visita a Latinoamérica, las activistas fueron recibidas por autoridades nacionales, legisladores, referentes sociales y jóvenes, y también mantuvieron un encuentro con el presidente Yamandú Orsi.
Después comenzó la actividad, organizada por Mujeres Activan por la Paz y el Centro Ana Frank Argentina, que reunió en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a quienes quisieron escuchar de primera mano cómo la perseverancia y la cooperación pueden abrir caminos, incluso en los contextos más difíciles.
El encuentro dejó una fuerte impresión en el público, que valoró la posibilidad de escuchar relatos personales y perspectivas que rara vez coinciden en un mismo espacio. Una experiencia que acercó realidades distantes y mostró que el entendimiento puede empezar con una conversación.