Mujeres reunidas por la paz en Medio Oriente

La charla, organizada por Mujeres Activan por la Paz y el Centro Ana Frank Argentina, contó con la participación internacional de tres mujeres que compartieron sus historias de vida

De Mujeres Activan por La Paz: Eliane Bergazyn, Esther Feldman, Déborah Friedmann y Maia Kolberg.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Embajador de España Javier Salido Ortiz y canciller Mario Lubetkin.

FOTO

Valentina Weikert
Activista de la paz palestina y directora de WOS Reem Al-Hajajreh.

FOTO

Valentina Weikert
La directiva israelí-árabe-cristiana de WWP Hyam Tannous.

FOTO

Valentina Weikert
Ricardo Ehrlich y Renée del Castillo.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La paz en Medio Oriente tuvo en Uruguay un espacio para ser pensada y sentida desde voces poco habituales: las de mujeres que, desde realidades opuestas, trabajan juntas por el diálogo y el entendimiento. Bajo el título Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente, tres representantes de los movimientos Women Wage Peace (Israel) y Women of the Sun (Palestina), nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024, compartieron sus historias de vida y su lucha común.

En su primera visita a Latinoamérica, las activistas fueron recibidas por autoridades nacionales, legisladores, referentes sociales y jóvenes, y también mantuvieron un encuentro con el presidente Yamandú Orsi.

Leé además

Cecilia Targetta.
Video
Los nuevos 50

Cecilia Targetta: “La industria tecnológica es muy amigable para las mujeres y la diversidad”

Después comenzó la actividad, organizada por Mujeres Activan por la Paz y el Centro Ana Frank Argentina, que reunió en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a quienes quisieron escuchar de primera mano cómo la perseverancia y la cooperación pueden abrir caminos, incluso en los contextos más difíciles.

El encuentro dejó una fuerte impresión en el público, que valoró la posibilidad de escuchar relatos personales y perspectivas que rara vez coinciden en un mismo espacio. Una experiencia que acercó realidades distantes y mostró que el entendimiento puede empezar con una conversación.

