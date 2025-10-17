Programación cultural celebra el legado de las mujeres, a 30 años de la Cumbre de Beijing

A tres décadas de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Naciones Unidas, celebrada en Beijing, Uruguay dio inicio a una programación cultural para conmemorar este hito global por los derechos de las mujeres.
El miércoles 16, en Tribu Espacio Cultural, se presentó la muestra de artes visuales Celebrar las artes. A 30 años de Beijing, una propuesta que reúne artes visuales, conversaciones, debates, performances, música y diversas activaciones. Todo con un mismo propósito: visibilizar las trayectorias de artistas uruguayas de distintas generaciones y reflexionar sobre el aporte de las prácticas artísticas al cambio cultural.
La exposición reúne obras de más de veinte artistas contemporáneas y suma piezas de referentes, como Nelbia Romero y Lacy Duarte, generando un diálogo entre la creación actual y una tradición de mujeres en el arte uruguayo. Los invitados disfrutaron de un brindis con aperitivos mientras recorrían las obras distribuidas a lo largo del espacio, que abarcaba hasta el segundo piso.
Producida por Fundación Itaú, con el apoyo de Tribu Espacio Cultural, la muestra marcó el inicio de un programa que celebra a las mujeres creadoras, promueve el encuentro y el intercambio, y da testimonio de los logros y desafíos que persisten a 30 años de la Cumbre de Beijing, en la que se estableció una agenda global para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
La programación se extenderá hasta el 1 de noviembre, con la participación de más de un centenar de creadoras y protagonistas de la cultura.