‘Puente de cuerdas’, un cancionero latinoamericano y pedagógico de Lucía Gatti

A través de estas piezas, la chelista propone ejercicios que integran técnica instrumental con percepción auditiva, desarrollo rítmico, melódico, armónico, interpretativo y creativo

Lucía Gatti y Guilherme de Alencar Pinto.

Estefanía Gaye, Mariana Rodríguez y Sofía Rosano. 

Caterina Restuccia, Lucía Gatti y Venus González.

Sara D‘Andrea y Clara Orellana.

Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La chelista uruguaya Lucía Gatti presentó en Escaramuza Puente de cuerdas. Un cancionero latinoamericano para chelo, una propuesta pedagógica que se aparta de los métodos tradicionales del violonchelo para sumergirse en la música popular de la región.

El libro reúne 33 canciones latinoamericanas adaptadas para dos o tres violonchelos y pensadas para estudiantes de nivel inicial e intermedio. A través de estas piezas, Gatti propone ejercicios que integran técnica instrumental con percepción auditiva, desarrollo rítmico, melódico, armónico, interpretativo y creativo. La idea es que docentes y estudiantes trabajen en conjunto fomentando el vínculo entre compañeros mientras exploran un repertorio cercano y familiar.

La selección incluye referentes de la música popular uruguaya —Alfredo Zitarrosa, Jaime Roos, Eduardo Mateo, Mariana Ingold, Hugo Fattoruso, Estela Magnone, Rubén Rada, Fernando Cabrera, Edú Lombardo, Alberto Wolf, El Príncipe, Aníbal Sampayo, Leo Maslíah y Eduardo Darnauchans— junto con compositores de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Perú y Puerto Rico, como Violeta Parra, Chabuca Granda, María Elena Walsh, Carlos Gardel, Alfredo De Angelis, Simón Díaz, Rafael Hernández Marín, Chico Buarque, Caetano Veloso y Hermeto Pascoal, además de canciones tradicionales de autores anónimos.

La presentación, que combinó literatura y música en vivo, fue realizada en el patio de la librería café. Allí Gatti interpretó varias de las piezas junto con Caterina Restuccia y Venus González, mientras que el público disfrutó de la propuesta gastronómica del lugar. También estuvo presente Guilherme de Alencar Pinto —quien fue su maestro—, con el que tuvo un espacio de intercambio sobre el libro y su historia juntos.

Puente de cuerdas ya está disponible en librerías, en el Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) o directamente se puede adquirir a través de la autora.

