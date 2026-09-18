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Robots, espejos y tecnología: el stand de Antel en la Expo Prado

El presidente de Antel, Alejandro Paz, repasó los proyectos de la empresa y los resultados del Antel Arena

La ministra de Industria Fernanda Cardona junto al presidente de Antel Alejandro Paz.

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Lucila Castillo
Gonzalo Casaravilla, Nicolás Spinelli y Enrique Moreno.

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Rodrigo Díaz y Ximena Caporale.

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Daniel Olesker y Roberto Bentancor.

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Mariana Díaz y Daniela Pinto.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Antel inauguró un creativo stand en la Expo Prado 2026, con el entretenimiento y la tecnología como centro. El lunes 14, las autoridades de la empresa pública fueron las primeras en hacer el caótico y divertido recorrido por un laberinto de espejos. Al inicio, las personas fueron recibidas por dos robots de última generación: el humanoide Sintax y el cuadrúpedo Praxis. Estos funcionaron como guías a través del intrincado camino que confunde a grandes y chicos. Los visitantes disfrutaron de la experiencia, ganaron premios y accedieron a ofertas únicas por tiempo limitado.

Además, la mascota oficial del Antel Arena (Arenito) está presente todos los días, en un stand que se puede visitar hasta el domingo 20.

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El presidente de Antel, Alejandro Paz, destacó la pronta instalación de un nuevo data center, en las inmediaciones de Las Piedras. Hizo especial mención al Antel Arena, que entre enero y julio de 2026 aumentó en un 20% la cantidad de entradas vendidas respecto del mismo período de 2025. Además, se incrementó la cantidad de espectáculos, pasando de 46 a 51, y se fortalecieron los shows nacionales.

Por otro lado, Paz recordó la puesta en marcha de Antel Arena Basket, iniciativa con la que se espera consolidar a la arena entre los grandes escenarios del básquetbol regional de alto nivel y apoyar a la selección uruguaya en su camino a la clasificación al Mundial de Catar 2027.

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