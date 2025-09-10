¡Hola !

Ronda de Mujeres inauguró su nuevo ciclo con una charla de Paula Drexler

Con Candombe es ahora, Drexler propuso un viaje por los ritmos, las raíces y la vibración actual de esta manifestación cultural

Paula Drexler, Luciana Giuria, María Lorente, Eleonora Navatta, Beatriz Soulier y Cecilia Gervaso.

FOTO

Susette Kok y Victoria Melián.

FOTO

Martín Improta y Nicolás Pintos.

FOTO

Marisa y Rosa Santisteo

FOTO

Cynthia de los Santos y Verónica Zolessi.

FOTO

Pol Prevett y Valentina Bonasso.

FOTO

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Después de 23 años creando comunidad a través de la música, Ronda de Mujeres inauguró­ un nuevo ciclo: Charlas Sencillas. Un espacio íntimo, sensible y necesario, pensado para reflexionar sobre el mundo desde la música y, sobre todo, para volver a encontrarse.

La primera invitada fue Paula Drexler, odontopediatra y profesora universitaria, cuya relación con la música nace en su familia, pero encuentra un camino propio en su vida. Pianista desde niña, descubrió que la música también podía elegirse, cuidarse y compartirse. Allí, en el gesto de seleccionar y crear experiencias sonoras halló su voz. La mueven la sensibilidad, la precisión y la certeza de que todo tiene su tiempo.

