Ronda de Mujeres inauguró su nuevo ciclo con una charla de Paula Drexler

Después de 23 años creando comunidad a través de la música, Ronda de Mujeres inauguró un nuevo ciclo: Charlas Sencillas. Un espacio íntimo, sensible y necesario, pensado para reflexionar sobre el mundo desde la música y, sobre todo, para volver a encontrarse.
La primera invitada fue Paula Drexler, odontopediatra y profesora universitaria, cuya relación con la música nace en su familia, pero encuentra un camino propio en su vida. Pianista desde niña, descubrió que la música también podía elegirse, cuidarse y compartirse. Allí, en el gesto de seleccionar y crear experiencias sonoras halló su voz. La mueven la sensibilidad, la precisión y la certeza de que todo tiene su tiempo.
Con Candombe es ahora, Drexler propuso un viaje por el candombe: sus ritmos, sus raíces y su vibración actual. Un recorrido que lo reveló como latido colectivo, atravesado por la historia, la herencia, la mezcla y los nuevos lenguajes. “Escuchar el candombe, quizás, sea también otra forma de escucharnos”, expresó.
El encuentro tuvo lugar al caer la noche en la galería Hungry Art, donde los asistentes disfrutaron de las obras expuestas, vino, aperitivos y, claro, música.