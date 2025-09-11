Adiós a la voz épica y el Wurlitzer de Supertramp

El sábado 6 murió Rick Davies , cantante y cofundador de la banda de rock británica Supertramp, que imprimió su sello de identidad sonora en la voz —aguda, intensa y brillante— y en el teclado Wurlitzer del músico inglés.

El gran referente de la banda consagrada mundialmente en 1979 con el álbum Breakfast in America había nacido en Swindon, Inglaterra, y falleció a los 81, en su casa de Long Island, Estados Unidos, tras luchar durante 10 años contra el cáncer, anunció la cuenta oficial de la banda en Instagram.

Junto con el guitarrista Richard Palmer, el baterista Robert Millar y el cantante y bajista Roger Hodgson, Davies fundó Supertramp en 1969. “Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una huella imborrable en la historia del rock”, señaló el mensaje del grupo.

Entre las canciones más emblemáticas de Supertramp están The Logical Song, con su guiño al flamenco audible en las castañuelas, Give a Little Bit, con sus radiantes acordes iniciales de guitarra, un verdadero antidepresivo musical, y la mencionada Breakfast in America, con su inicio de balada al piano en acordes menores, que se levanta y se transforma progresivamente en una de las canciones más luminosas del grupo.

También está la hermosa y superoptimista Goodbye Stranger, con su inicio de teclado y voz, con Davies solo en escena, y su explosión instrumental que ilumina todo el escenario. El carácter melódico que Davies aportó a Supertramp se aprecia cabalmente en canciones como Take the Long Way Home, cuyo arco melódico abarca extensos tramos del tema.

Si hay que hablar de leitmotivs indelebles, de esos que se adhieren al oído desde la primera escucha, ahí está It’s Raining Again, una hermosa balada de medio tiempo que, fiel a la ley madre de la música pop, acuñada en gran medida por los Beatles, la célula madre de la melodía y el título de la canción aparecen al principio. Otra que cumple con esta máxima que garantiza la recordabilidad y —en gran medida— el éxito de la canción es Dreamer.

Desde el gran debut con Breakfast in America, ganador de dos premios Grammy, hasta el final del grupo, en 1988, tras una última gira mundial, pasó solo una década. Luego se volvieron a reunir a fines de los 90, pero la obra ya estaba hecha. Y, si hablamos de baladas, no se puede dejar de mencionar Lord is it Mine, un estribillo para corear en loop hasta quedar sin voz.

Así resumieron la carrera de Davies sus excompañeros: “El amor de Rick por la música comenzó en su infancia escuchando Drummin’ Man, de Gene Krupa, y se convirtió en una pasión que le duraría toda la vida: el jazz, el blues y el rock 'n' roll. (…) Su voz conmovedora y su inconfundible toque del Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda”.

Davies estuvo más de 50 años casado con la cantante y actriz británica Sue Jones, que lo acompañó hasta el último día. Entre 2010 y 2015, formó parte de la última reunión de Supertramp y siguió presentándose esporádicamente, mientras su salud se lo permitió, tocando en Ricky and the Rockets, proyecto con el que continuó disfrutando de la música junto a sus viejos amigos de su ciudad natal.

“La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son un testimonio del hecho de que las grandes canciones nunca mueren, siguen vivas”, manifestaron sus excompañeros de banda en su comunicado. Y no es una frase hecha. Realmente, estas canciones siguen vivas en cualquier melómano que escuche esa maravillosa música pop proveniente de la ola del rock progresivo, que recorrió la escena mundial en las décadas de los 70 y 80.