Con una inversión de US$ 12 millones, la nueva infraestructura ubicada en Canelones tiene capacidad para producir 50.000 toneladas de hormigón premoldeado al año e incorpora tecnología láser para mejorar la precisión de fabricación

Intendente de Canelones Francisco Legnani, fundador y director general de Schmidt Oscar Schmidt y ministra de Industria Fernanda Cardona realizan el corte de cinta.

Intendente de Durazno Felipe Algorta, fundador y director general de Schmidt Oscar Schmidt, ministra de Industria Fernanda Cardona e intendente de Canelones Francisco Legnani.

En una de las primeras tardes soleadas de noviembre, invitados, autoridades y colaboradores de Schmidt se reunieron el miércoles 11 para conocer la nueva planta industrial de la compañía, ubicada sobre la ruta 101, en camino Los Aromos 23, Canelones.

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La jornada comenzó con la llegada de los invitados, que compartieron un momento de intercambio antes de escuchar las palabras de las autoridades. Entre ellas estuvieron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani. Luego, los asistentes se organizaron en grupos para recorrer las instalaciones acompañados por Oscar Schmidt, fundador de la compañía.

Con una inversión de US$ 12 millones, la infraestructura cuenta con 12.000 metros cuadrados y una capacidad instalada para producir 50.000 toneladas de hormigón premoldeado al año. Entre sus principales incorporaciones tecnológicas se encuentra un sistema láser que proyecta referencias sobre los moldes para guiar la preparación de las piezas y mejorar la precisión en su fabricación.

Durante la ceremonia, Schmidt explicó el funcionamiento de la planta a través de una comparación con el juego de Lego. Al igual que sus bloques, las piezas de hormigón se fabrican por separado y luego se transportan para ensamblarse en distintas construcciones, como puentes, viaductos, hospitales y escuelas. Para dimensionar la capacidad productiva de las nuevas instalaciones, señaló que permitirían fabricar las piezas necesarias para construir cuatro viviendas de 50 metros cuadrados por día.