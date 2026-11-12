Producción industrial, ingresos de los hogares, inflación y mercado automotor en Uruguay en números

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En setiembre, la producción fabril fue un 7,7% mayor que un año atrás, si bien eso se dio con menos operarios (-2,8%) y horas trabajadas (-2,9%).
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
En setiembre, la producción fabril fue un 7,7% mayor que un año atrás, si bien eso se dio con menos operarios (-2,8%) y horas trabajadas (-2,9%).
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El ingreso medio de los hogares se ubicó en $ 98.653 en el tercer trimestre del año, $ 903 menos que en el segundo y $ 4.174 por encima que en julio-setiembre de 2025. Esos montos son en valores corrientes, sin aguinaldo y sin valor locativo, para el total país.
En mediana, los empresarios encuestados por el Instituto Nacional de Estadística continúan esperando que la inflación sea de 5% este año y que se sostenga en ese nivel en los 12 meses que cerrarán en octubre de 2027.
Las expectativas respecto de sus costos son algo mayores para esos períodos, de 5,7% y 6,0%.
En octubre se vendieron 7.129 vehículos cero kilómetros, 90 más que en el mismo mes de 2025 o un incremento de 1,3%.
Casi 3.100 unidades correspondieron al segmento SUV, según datos de la Asociación del Comercio Automotor.
Los precios al consumo subieron 0,59% en octubre y eso elevó la tasa de inflación a 4,87% en los últimos 12 meses.
Con un alza de 1,05%, el rubro “Alimentos y bebidas” fue el que más incidió en el incremento de octubre.