Se debatió sobre el uso de la inteligencia artificial en el Palacio Legislativo

En el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo se brindó la charla “La tecnología interpela a la democracia: una lectura política de la reciente Encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El principal enfoque de la encíclica —carta enviada por el papa a fieles de todo el mundo— está puesto en el impacto de la tecnología. En ella se sostiene que la inteligencia artificial (IA) no es moralmente neutral y que los algoritmos deben estar siempre al servicio de las personas, en lugar de quedar subordinados a intereses de lucro.

El impulsor del encuentro fue el diputado Rodrigo Goñi. También participaron el doctor en Teología e Inteligencia Artificial Gonzalo Aemilius; el doctor en Filosofía Miguel Pastorino; la doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia Karina Silva; los senadores Pedro Bordaberry y Blanca Rodríguez; la periodista Ana Laura Pérez; y el doctor en Teología y vicerrector de la Universidad Católica del Uruguay, Gustavo Monzón.

La exposición central estuvo a cargo de Aemilius, quien advirtió sobre el riesgo de que la política ceda su poder de decisión ante las dinámicas del mercado de la tecnología. “Las grandes tecnológicas son las que terminan por definir condiciones de acceso, reglas de visibilidad, formas de relación, incluso oportunidades económicas”, dijo, e instó a evitar narrativas superficiales y a reconocer el impacto de los algoritmos en el entramado social.

Silva subrayó la necesidad de que exista responsabilidad ciudadana en el desarrollo tecnológico y la urgencia en las políticas educativas orientadas a la alfabetización digital. “La ignorancia nos hace presos”, subrayó. Por su parte, Monzón destacó el rol de la universidad en la formación de un pensamiento crítico y la importancia de la laicidad, entendida como el espacio donde todas las voces son escuchadas para construir un criterio ético común. Pérez sostuvo que, “como persona no católica”, valora la encíclica y analizó el impacto de la tecnología en el ecosistema informativo, mientras que Pastorino centró su intervención en la dignidad humana frente al riesgo de adoptar lógicas de pensamiento mecanicistas y recordó que la fragilidad y la dependencia son inherentes a la condición humana.