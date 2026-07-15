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Se inauguró la muestra 'El paisaje, diálogos entre naturaleza y entornos habitados'

La exposición propone un recorrido por distintas formas de representar el paisaje como expresión de identidad, memoria y sensibilidad

Directora del Espacio Cultural Edificio Artigas Roxana Pallotta y Ramón Cuadra Cantera.

Directora del Espacio Cultural Edificio Artigas Roxana Pallotta y Ramón Cuadra Cantera.

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Valentina Weikert
Susana Paiva.

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Álvaro Veloso y Juan González.

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Patricia Dopico y Santiago Zabala.

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Bruno Cano y Lorena Irazoqui.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Espacio Cultural Edificio Artigas fue escenario de la inauguración de la muestra El paisaje, diálogos entre naturaleza y entornos habitados, que reúne 26 obras de destacados artistas plásticos uruguayos del siglo XX y que invita al público a recorrer diferentes miradas sobre el paisaje como uno de los grandes temas de la historia del arte nacional.

La actividad se realizó el miércoles 8 y contó con la presencia de la directora del Espacio Cultural Edificio Artigas, Roxana Pallotta, quien acompañó la apertura de la exposición junto al escultor, escritor y docente Ramón Cuadra Cantera, quien ofreció una charla introductoria para los asistentes.

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En la pintura uruguaya del siglo XX, el paisaje trasciende la simple representación de un escenario natural. A través del campo, la costa, los ríos, los pueblos y la ciudad, numerosos artistas encontraron una manera de reflexionar sobre el territorio, la memoria y la identidad del país. Cada obra refleja una sensibilidad particular y una forma de interpretar el vínculo entre las personas y los espacios que habitan.

La muestra propone justamente ese diálogo entre naturaleza y entorno construido, mostrando cómo distintas generaciones de creadores abordaron un mismo tema desde perspectivas, estilos y técnicas diversas. Las obras permiten apreciar la riqueza de la pintura uruguaya y la evolución de las distintas corrientes artísticas que marcaron el siglo XX.

En su presentación, Cuadra Cantera recorrió las principales características de las piezas exhibidas, compartiendo con el público detalles sobre los diferentes estilos pictóricos, las técnicas empleadas por los artistas y diversas anécdotas relacionadas con sus trayectorias y procesos creativos. El intercambio permitió a los presentes profundizar en el contexto histórico y cultural de las obras, enriqueciendo la experiencia de la visita.

La muestra constituye una oportunidad para acercarse al patrimonio artístico nacional y redescubrir cómo el paisaje ha sido, a lo largo de la historia del arte uruguayo, un vehículo para expresar emociones, construir identidad y narrar la relación entre las personas y el territorio.

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