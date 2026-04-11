Se presentó ‘Contigo’, un libro para acompañar los primeros vínculos con los bebés

La propuesta promueve el lazo entre bebés y cuidadores desde el embarazo, a través de la lectura y la cercanía

Gerenta del Programa Uruguay Crece Contigo Virginia Cardozo, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas Gabriel Rossi, Natalia Trenchi, subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo y senadora Blanca Rodríguez.

Se presentó Contigo, un libro de cuentos pensado para acompañar el embarazo y los primeros vínculos con los bebés a través de la lectura, la voz y el encuentro. La propuesta busca transformar un gesto cotidiano —leer en voz alta— en una herramienta poderosa para fortalecer el lazo entre adultos y niños desde las etapas más tempranas de la vida.

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El encuentro tuvo lugar en el salón de Actos de Presidencia y reunió a autoridades, especialistas y público interesado en la temática de la primera infancia.

La iniciativa pone en el centro el apego y los vínculos tempranos como base fundamental para el desarrollo integral, el bienestar emocional y el cuidado en los primeros años de vida. En ese marco, se destacó el rol de las experiencias tempranas en la construcción de la seguridad afectiva y en el desarrollo futuro de las personas.

Durante la presentación participaron la gerenta del programa Uruguay Crece Contigo, Virginia Cardozo; el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Gabriel Rossi; la autora del libro, Natalia Trenchi; el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, y la senadora Blanca Rodríguez. A lo largo de sus intervenciones, coincidieron en subrayar que el vínculo temprano con la figura cuidadora no es únicamente una cuestión afectiva, sino también una necesidad biológica clave para el desarrollo.

Asimismo, uno de los ejes centrales de la conversación fue comprender que el vínculo no comienza con el nacimiento, sino mucho antes, durante el embarazo, cuando ya se empiezan a construir formas de conexión, reconocimiento y cuidado.