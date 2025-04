Se presentó El libro de los presidentes uruguayos, de Fructuoso Rivera a Yamandú Orsi

Acompañando al escritor en la presentación estuvieron Diego Delgrossi y Marcia Collazo, quienes enriquecieron la velada con sus reflexiones. Collazo destacó que su lectura no solo se basa en lo que el libro cuenta, sino también en lo que no pudo incluir, aunque lo hubiera querido: “Es escurridizo y por eso mismo me gusta”, expresó. Para ella, el libro no solo retrata asunciones presidenciales, gobiernos y la evolución de nuestra democracia, sino que también teje microhistorias de vida y microbiografías, ofreciendo una perspectiva más íntima y humana de quienes han ocupado el máximo cargo del país.