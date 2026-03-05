  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La fotografía uruguaya a través de 10 profesionales en ‘Rastros incompletos’

    A cargo del fotógrafo Javier Calvelo y de la periodista Azul Cordo, el libro reúne 10 entrevistas a quienes desarrollaron su trabajo desde 1980; la fotografía previa a la era digital, el valor de los archivos y de la fotografía como identidad y memoria son algunos de sus temas de reflexión

    Rastros-incompletos-Fotografia-uruguaya-576x1024
    Búsqueda | Silvana Tanzi
    Por Silvana Tanzi

    ¿Qué sucedió con las fotografías analógicas tomadas por profesionales antes de la llegada de la era digital? ¿Qué sucedió cuando los medios en las que fueron publicadas desaparecieron o sus autores murieron? ¿Se conservan esos archivos?

    El libro Rastros incompletos: memoria pública y archivo fotográfico en Uruguay (adhocFOTOS), del fotógrafo Javier Calvelo Luisi y la periodista Azul Cordo, acude al encuentro de 10 fotógrafos que desarrollaron su trabajo desde 1980. “Ofrece una aproximación coloquial a 10 protagonistas que, con distintas estéticas y miradas, documentaron procesos sociales, políticos y culturales del país”, dice la introducción de este libro cuyo título “alude a la condición fragmentaria de todo archivo”.

    Leé además

    Susana Mondueri y dos niños de su familia en Punta Colorada, circa 1946.
    Muestra fotográfica

    71 fotos de álbumes familiares cuentan la historia de Punta Colorada a través del siglo XX
    Wagner Moura en El agente secreto.
    Video
    ESTRENOS

    ‘El agente secreto’: Kleber Mendonça Filho filma la dictadura con los colores del carnaval y un dominio pleno del séptimo arte

    Con fotografías de Calvelo y textos de él y de Corvo, las entrevistas acercan el trabajo y las opiniones de fotógrafos y fotógrafas profesionales que se han dedicado al registro documental y han trabajado en varios medios de comunicación, en forma independiente o en instituciones. La riqueza del encuentro con sus palabras está en sus diferentes enfoques y en sus reflexiones sobre el valor del archivo, la historia y el presente, la difusión masiva de fotos en redes sociales, la enseñanza actual de la fotografía, la enseñanza de sus maestros y el significado de tener una fotografía uruguaya como identidad. La atractiva edición del libro incluye pequeñas y grandes huellas digitales, todo un símbolo que acompaña el rastro que lleva a la identidad.

    Leer las respuestas de los entrevistados es transitar por momentos significativos de la historia del país. Fotografiaron “lo memorable, lo no visto, lo invisible”, dice el prólogo. Decidieron hacia dónde apuntar la cámara y captaron ese instante que tal vez sea el único que quedó en los registros.

    A quienes les interesa la fotografía, a quienes les interesa la historia reciente uruguaya, a quienes les interesan las buenas entrevistas, Rastros incompletos es una lectura recomendada. Allí está la palabra de grandes profesionales de nuestra fotografía: Pablo Bielli, Daniel Caselli, Gustavo Castagnello, Lilián Castro, Carlos Contrera, Andrés Fernández, Fernando Pena, Mario Schettini, Roberto Schettini y Nancy Urrutia.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

    Por Santiago Sánchez
    Oficialismo

    El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage