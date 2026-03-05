La fotografía uruguaya a través de 10 profesionales en ‘Rastros incompletos’

¿Qué sucedió con las fotografías analógicas tomadas por profesionales antes de la llegada de la era digital? ¿Qué sucedió cuando los medios en las que fueron publicadas desaparecieron o sus autores murieron? ¿Se conservan esos archivos?
A cargo del fotógrafo Javier Calvelo y de la periodista Azul Cordo, el libro reúne 10 entrevistas a quienes desarrollaron su trabajo desde 1980; la fotografía previa a la era digital, el valor de los archivos y de la fotografía como identidad y memoria son algunos de sus temas de reflexión
¿Qué sucedió con las fotografías analógicas tomadas por profesionales antes de la llegada de la era digital? ¿Qué sucedió cuando los medios en las que fueron publicadas desaparecieron o sus autores murieron? ¿Se conservan esos archivos?
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El libro Rastros incompletos: memoria pública y archivo fotográfico en Uruguay (adhocFOTOS), del fotógrafo Javier Calvelo Luisi y la periodista Azul Cordo, acude al encuentro de 10 fotógrafos que desarrollaron su trabajo desde 1980. “Ofrece una aproximación coloquial a 10 protagonistas que, con distintas estéticas y miradas, documentaron procesos sociales, políticos y culturales del país”, dice la introducción de este libro cuyo título “alude a la condición fragmentaria de todo archivo”.
Con fotografías de Calvelo y textos de él y de Corvo, las entrevistas acercan el trabajo y las opiniones de fotógrafos y fotógrafas profesionales que se han dedicado al registro documental y han trabajado en varios medios de comunicación, en forma independiente o en instituciones. La riqueza del encuentro con sus palabras está en sus diferentes enfoques y en sus reflexiones sobre el valor del archivo, la historia y el presente, la difusión masiva de fotos en redes sociales, la enseñanza actual de la fotografía, la enseñanza de sus maestros y el significado de tener una fotografía uruguaya como identidad. La atractiva edición del libro incluye pequeñas y grandes huellas digitales, todo un símbolo que acompaña el rastro que lleva a la identidad.
Leer las respuestas de los entrevistados es transitar por momentos significativos de la historia del país. Fotografiaron “lo memorable, lo no visto, lo invisible”, dice el prólogo. Decidieron hacia dónde apuntar la cámara y captaron ese instante que tal vez sea el único que quedó en los registros.
A quienes les interesa la fotografía, a quienes les interesa la historia reciente uruguaya, a quienes les interesan las buenas entrevistas, Rastros incompletos es una lectura recomendada. Allí está la palabra de grandes profesionales de nuestra fotografía: Pablo Bielli, Daniel Caselli, Gustavo Castagnello, Lilián Castro, Carlos Contrera, Andrés Fernández, Fernando Pena, Mario Schettini, Roberto Schettini y Nancy Urrutia.