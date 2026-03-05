La fotografía uruguaya a través de 10 profesionales en ‘Rastros incompletos’

A cargo del fotógrafo Javier Calvelo y de la periodista Azul Cordo, el libro reúne 10 entrevistas a quienes desarrollaron su trabajo desde 1980; la fotografía previa a la era digital, el valor de los archivos y de la fotografía como identidad y memoria son algunos de sus temas de reflexión

¿Qué sucedió con las fotografías analógicas tomadas por profesionales antes de la llegada de la era digital? ¿Qué sucedió cuando los medios en las que fueron publicadas desaparecieron o sus autores murieron? ¿Se conservan esos archivos?

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El libro Rastros incompletos: memoria pública y archivo fotográfico en Uruguay (adhocFOTOS), del fotógrafo Javier Calvelo Luisi y la periodista Azul Cordo, acude al encuentro de 10 fotógrafos que desarrollaron su trabajo desde 1980. “Ofrece una aproximación coloquial a 10 protagonistas que, con distintas estéticas y miradas, documentaron procesos sociales, políticos y culturales del país”, dice la introducción de este libro cuyo título “alude a la condición fragmentaria de todo archivo”.

Con fotografías de Calvelo y textos de él y de Corvo, las entrevistas acercan el trabajo y las opiniones de fotógrafos y fotógrafas profesionales que se han dedicado al registro documental y han trabajado en varios medios de comunicación, en forma independiente o en instituciones. La riqueza del encuentro con sus palabras está en sus diferentes enfoques y en sus reflexiones sobre el valor del archivo, la historia y el presente, la difusión masiva de fotos en redes sociales, la enseñanza actual de la fotografía, la enseñanza de sus maestros y el significado de tener una fotografía uruguaya como identidad. La atractiva edición del libro incluye pequeñas y grandes huellas digitales, todo un símbolo que acompaña el rastro que lleva a la identidad.

Leer las respuestas de los entrevistados es transitar por momentos significativos de la historia del país. Fotografiaron “lo memorable, lo no visto, lo invisible”, dice el prólogo. Decidieron hacia dónde apuntar la cámara y captaron ese instante que tal vez sea el único que quedó en los registros.